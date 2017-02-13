МДС подготовил два пакета предложений к проекту Налогового кодекса

13 февраля 2017, 17:27 Комментарии

Бишкек, 13 февраля /Кабар/. Международный деловой совет (МДС) направил второй пакет замечаний и предложений к проекту Налогового кодекса КР в Министерство экономики и первому заместителю руководителя Аппарата Президента КР Сапару Исакову. Первый пакет был направлен в Минэкономики 5 января.

"В первом пакете содержались предложения по терминологии, комментарии по вопросам налогового администрирования, применения рыночных цен в целях налогообложения, международного налогообложения", сообщила Юлия Абдуманапова, председатель комитета МДС по фискальной политике.

Во второй пакет вошли предложения по налогообложению лизинговых операций.

"В действующей редакции НК в вопросах налогообложения лизинговых операций существуют определенные пробелы в части налогообложения всей цепочки поставки предмета лизинга от продавца лизингополучателю, которые не в полной мере учтены в новом проекте", уточнила Юлия Абдуманапова.

В течение последних двух лет Союз банков Кыргызстана при поддержке доноров и МДС п работал над поправками в законодательство, касающееся лизинговых операций. В конце прошлого года прошло обсуждение этого законопроекта с привлечением широкого круга заинтересованных лиц, включая банки, осуществляющие лизинговые операции и лизинговые компании.

"Законопроект был готов к внесению на рассмотрение правительства, и мы посчитали, что эти предложения могут быть учтены при подготовке проекта новой редакции НК, -объяснила эксперт. - Кроме того, разработчики проекта новой редакции НК предлагают внести изменения в части налогообложения операций в рамках исламского финансирования, развивающегося в Кыргызстане. В связи этим мы также предлагаем определенные изменения, в частности, унификацию налогообложения операций иджара и операций классического лизинга".

Напомним, необходимость в разработке новой редакции Налогового кодекса появилась в связи с необходимостью гармонизации внутренней налоговой системы с нормами Евразийского экономического союза. Кроме того, за время действия НК, введенного в 2009 году, было внесено 746 поправок, как сообщили в Минэкономики. Согласно законодательству, если изменения составляют более 60%, следует создавать новую редакции кодекса.

"В правоприменительной практике появились разночтения в применяемых терминах, понятиях и процедурах администрирования со странами - участницами ЕАЭС, объяснил Данияр Медеров, заместитель исполнительного директора МДС. - Кроме того, возникла необходимость в стандартизации и унификации правил и процедур во взаимоотношениях с третьими странами, не являющимися сторонами экономического союза".

Действующая редакция Налогового кодекса содержит пробелы, которые приводят к разному пониманию норм НК должностными лицами Налоговой службы и предпринимателями. Это отрицательно влияет на качество администрирования налогов, что неизбежно приводит к росту налоговых споров в межрайонных судах по экономическим делам.

Эксперты МДС провели тщательный анализ новой редакции Налогового кодекса и пришли к выводу, что в проекте новой редакции Налогового кодекса усилены полномочия налоговой службы в части проведения проверок, добавлены новые виды проверок.

"Мы считаем, что вопрос либерализации законодательства очень важен и количество проверок, наоборот, необходимо сокращать", выразил мнение делового сообщества Данияр Медеров.

Очень много вопросов вызывает сокращение перечня предпринимательской деятельности по патентам. Это приведет к тому, что лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, например, те же фермеры, должны будут вести сложный бухгалтерский учет. Во-первых, где найти такое количество бухгалтеров на армию лиц, задействованных в таких секторах экономики? А во-вторых, сможет ли себе позволить услуги бухгалтера мелкий предприниматель?

"Что касается земельного налога, то здесь две стороны медали, - считает замдиректора МДС. - С одной стороны, инициатива увеличивает налоговое бремя по земельному налогу, с другой - в Кыргызстане существует практика, когда огромные площади земельных участков не используются по прямому назначению, а собственник только и ждет, как бы выгодней продать землю для извлечения личной выгоды. И здесь надо прописывать стимулы, чтобы мотивировать собственника либо налаживать экономическую деятельность на участке, либо предоставить возможность осуществлять такую деятельность другим".

Важен баланс, чтобы налоговое бремя по земельному налогу не ухудшало положение собственников, которые используют земельные участки в полном объеме по целевому назначению.