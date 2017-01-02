Объявляется конкурс по избранию новых составов общественных советов госорганов

13 февраля 2017, 17:36 Комментарии

Бишкек, 13 февраля /Кабар/. Объявляется конкурс по избранию новых составов общественных советов государственных органов, сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

В соответствии с Законом КР "Об общественных советах государственных органов" Комиссия по отбору членов общественных советов объявляет конкурс для избрания представителей общественности, в том числе некоммерческих организаций, научных кругов, бизнес-ассоциаций, профессиональных и отраслевых союзов, экспертного сообщества из сфер, соприкасающихся с деятельностью министерств и административных ведомств в новые составы общественных советов государственных органов в течение указанных в графике сроков:

<table border="1"> <tr> <td> №

</td> <td> Наименование ОСГО Кыргызской Республики

</td> <td> Сроки приема документов на конкурс для избрания нового состава ОСГО

</td> </tr> <tr> <td> <li> </li> </td> <td> ОС Государственного комитета по делам обороны

</td> <td> продлено до 19 февраля 2017 года включительно

</td> </tr> <tr> <td>

</td> <td> </td> <td> Продлено до 19 февраля 2017 года включительно

</td> </tr> <tr> <td> <li> </li> </td> <td> ОС Государственной службы миграции

</td> </tr> <tr> <td> <li> </li> </td> <td> ОС Государственной службы интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве КР

</td> <td> продлено до 19 февраля 2017 года включительно

</td> </tr> <tr> <td> <li> </li> </td> <td> Государственный комитет информационных технологий и связи

</td> <td> продлено до 19 февраля2017 года включительно

</td> </tr> <tr> <td> <li> </li> </td> <td> ОС Государственной инспекция по экологической и технической безопасности при Правительстве КР

</td> <td> продлено до 19 февраля 2017 года включительно

</td> </tr> <tr> <td> <li> </li> </td> <td> ОС Министерства сельского хозяйства, мелиорации и пищевой промышленности

</td> </tr> <tr> <td> <li> </li> </td> <td> ОС Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве КР

</td> </tr> <tr> <td> 8

</td> <td> ОС Фонда по управлению государственным имуществом

</td> <td> продлено до 19 февраля 2017 года включительно

</td> </tr> <tr> <td> 9

</td> <td> ОС Министерства иностранных дел

</td> <td> продлено до 19 февраля 2017 года включительно

</td> </tr> <tr> <td> 10

</td> <td> ОС Государственного агентства по регулированию топливно-энергетического комплекса при Правительстве КР

</td> </tr> <tr> <td> 11

</td> <td> ОС Министерства юстиции

</td> <td> 02.01.2017 – 02.03.2017

</td> </tr> <tr> <td> 12

</td> <td> ОС Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве КР

</td> <td> 03.01.2017 – 03.03.2017

</td> </tr> <tr> <td> 13

</td> <td> ОС Государственной службы исполнения наказаний при Правительстве КР

</td> </tr> <tr> <td> 14

</td> <td> ОС Государственного агентства антимонопольного регулирования при Правительстве КР

</td> <td> 04.01.2017 – 04.03.2017

</td> </tr> <tr> <td> 15

</td> <td> ОС Фонда обязательного медицинского страхования

</td> </tr> <tr> <td> 16

</td> <td> ОС Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при Правительстве КР

</td> </tr> <tr> <td> 17

</td> <td> ОС Министерства культуры, информации и туризма

</td> <td> 14.02.2017 – 14.03.2017

</td> </tr> <tr> <td> 18

</td> <td> ОС Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве КР

</td> </tr> <tr> <td> 19

</td> <td> ОС Государственной службы регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве КР

</td> </tr> <tr> <td> 20

</td> <td> ОС Государственной службы финансовой разведки при Правительстве КР

</td> </tr> <tr> <td> 21

</td> <td> ОС Министерства чрезвычайных ситуаций

</td> <td> 29.04.2017 – 29.05.2017

</td> </tr> <tr> <td> 22

</td> <td> ОС Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования

</td> </tr> <tr> <td> 23

</td> <td> ОС Фонда государственных материальных резервов

</td> </tr> <tr> <td> 24

</td> <td> ОС Министерства транспорта и дорог

</td> <td> 21.07.2017 – 21.08.2017

</td> </tr> <tr> <td> 25

</td> <td> ОС Министерства здравоохранения

</td> </tr> <tr> <td> 26

</td> <td> ОС Государственной налоговой службы при Правительстве КР

</td> </tr> <tr> <td> 27

</td> <td> ОС Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве КР

</td> <td> 16.09.2017 – 16.10.2017

</td> </tr> <tr> <td> 28

</td> <td> ОС Государственной таможенной службы при Правительстве КР

</td> <td> 17.06.2018 – 17.07.2018

</td> </tr> </table> Члены общественных советов избираются сроком на 2 года.

От одной организации в тот или иной общественный совет может быть избран только один человек. Одно и тоже лицо может быть избрано членом только одного общественного совета.

Кандидаты для включения в состав общественного совета могут быть предложены гражданами и организациями, а также путем самовыдвижения граждан.

Кандидатом в члены общественного совета может быть дееспособный гражданин Кыргызской Республики, не имеющий судимости и соответствовать следующим критериям:

1) не состоять в близких родственных отношениях с руководством того министерства и административного ведомства, при котором создается общественный совет (руководителем или его заместителем);

2) не находится в прямой зависимости от того министерства и административного ведомства, при котором создается общественный совет (не является получателем лицензии, поставщиком товаров и услуг на основе контракта и т.д.);

3) не быть государственным или муниципальным служащим;

4) обладать безупречной деловой репутацией;

5) иметь видение, идеи или предложения по улучшению работы соответствующего министерства и административного ведомства;

6) вести активную общественную деятельность, иметь опыт гражданских инициатив.

Для участия в конкурсе кандидат должен представить в Комиссию следующие документы (рекомендуется в печатном формате):

1) заявление о самовыдвижении гражданина или письмо юридического лица либо объединений граждан и/или юридических лиц, адресованное Комиссии, с предложением о включении кандидата в состав соответствующего общественного совета, с доводами, на основании которых этот кандидат предлагается для включения в состав общественного совета;

2) сведения об образовании, опыте профессиональной работы и общественной деятельности кандидата с указанием даты и места рождения (день/месяц/год, село/город, район, область), контактных данных (адрес, номера телефонов, электронная почта), автобиографических данных (резюме) с фотографией, сделанной не ранее 6 месяцев до подачи документов на конкурс;

3) описание видение кандидатом своего участия в работе общественного совета.

Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу:

1) почтовый индекс 720003, г. Бишкек, ул. Абдымомунова 207 (с пометкой "Отдел обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций Аппарата Правительства Кыргызской Республики),

либо по электронной почте:

2) comissionOSKG@yandex.com с пометкой "на конкурс в общественный совет" с указанием конкретного государственного органа (рекомендуется оформить в формате PDF одним файлом объемом не более 5 МB).

Кандидаты, представившие документы не соответствующие указанным требованиям, установленным в Законе "Об Общественных советах государственных органов" для избрания в общественные советы, не допускаются к конкурсу.

Справки по телефонам: (0312) 66-29-11, (0312) 96-02-38.