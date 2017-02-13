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В Бишкеке троллейбус с пассажирами въехал в полную маршрутку

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409799-ru.html

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В Бишкеке задержан подозреваемый в убийстве

13 февраля 2017, 17:28       Комментарии

БИШКЕК, 13 фев - Sputnik. На пересечении улиц Абдрахманова и Московской (Моссовет) в Бишкеке примерно в 12.45 произошло ДТП с участием троллейбуса и маршрутки, сообщили в Управлении патрульной милиции ГУВД города.
"Со слов очевидцев, троллейбус стоял на остановке по улице Абдрахманова в северном направлении и производил посадку-высадку пассажиров. Затем к остановке стал подъезжать микроавтобус 117-го маршрута. В это время троллейбус тронулся и ударил маршрутку", - отметили в УПМ.
От удара в микроавтобусе вылетели боковые стекла. Никто из пассажиров транспортных средств не пострадал.
Маршрутка поставлена на штрафстоянку, троллейбус отправлен в парк. Ведется следствие.

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