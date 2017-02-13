Комитет принял проект постановления ЖК по возращению соцобъектов в госсобственность

13 февраля 2017, 17:07 Комментарии

Комитет Жогорку Кенеша по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению 13 февраля одобрили проект постановления парламента относительно возращения в государственную собственность социальных объектов, ранее приватизированных незаконно. Правительственный день по данному вопросу проводился 26 января, однако ЖК тогда не смог принять постановление.

В соответствии с проектом, парламент считает неудовлетворительной работу кабмина по возвращению объектов.

Правительству поручено:

- до 1 июня провести инвентаризацию организаций здравоохранения, образования, культуры и спорта КР в части аренды и приватизации земельных участков, зданий, помещений и сооружений,

- принять меры по возвращению объектов для использования их по целевому назначению, сносу зданий, незаконно построенных на этих земельных участках,

- денежные средства, полученные за счет приватизации объектов, реинвестировать в организации здравоохранения, образования, культуры и спорта,

- запретить допуск к занятию руководящих должностей в органах исполнительной власти лиц, причастных у незаконной аренде и приватизации земельных участков, зданий и сооружений,

- материалы по вновь выявленным фактам незаконной аренды и приватизации земельных участков и сооружений направлять в органы прокуратуры КР,

- исключить из программы приватизации госсобственности в КР объекты организаций здравоохранения, образования, культуры и спорта и системы социальной защиты населения,

- приостановить строительство объектов и реконструкции зданий на указанных земельных участках до выяснения законности их аренды и приватизации,

- пересмотреть установленный ранее размер оплаты за аренду помещения для аптеки производить сдачу помещений в аренду на основании конкурсов,

- использовать кризисные и реабилитационные центры по назначению,

- при формировании республиканского бюджета предусмотреть средства на восстановление бывших зданий государственных и муниципальных дошкольных образовательных организаций для использования их по прямому назначению,

- создать межведкомиссию по возврату незаконно приватизированных земельных участков и объектов, ранее принадлежавших организациям социальной сферы.