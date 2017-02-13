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Азимкан Жусубалиев назначен замминистра транспортаАзимкан Жусубалиев назначен замминистра транспортаВедомства соцнаправленности говорят, что зданий не хватает, но тем не менее порядка 11 тыс. кв.м сдается в аренду, - глава ФГИВедомства соцнаправленности говорят, что зданий не хватает, но тем не менее порядка 11 тыс. кв.м сдается в аренду, - глава ФГИ

Комитет принял проект постановления ЖК по возращению соцобъектов в госсобственность

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409798-ru.html

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13 февраля 2017, 17:07       Комментарии

Комитет Жогорку Кенеша по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению 13 февраля одобрили проект постановления парламента относительно возращения в государственную собственность социальных объектов, ранее приватизированных незаконно. Правительственный день по данному вопросу проводился 26 января, однако ЖК тогда не смог принять постановление.
В соответствии с проектом, парламент считает неудовлетворительной работу кабмина по возвращению объектов.
Правительству поручено:
- до 1 июня провести инвентаризацию организаций здравоохранения, образования, культуры и спорта КР в части аренды и приватизации земельных участков, зданий, помещений и сооружений,
- принять меры по возвращению объектов для использования их по целевому назначению, сносу зданий, незаконно построенных на этих земельных участках,
- денежные средства, полученные за счет приватизации объектов, реинвестировать в организации здравоохранения, образования, культуры и спорта,
- запретить допуск к занятию руководящих должностей в органах исполнительной власти лиц, причастных у незаконной аренде и приватизации земельных участков, зданий и сооружений,
- материалы по вновь выявленным фактам незаконной аренды и приватизации земельных участков и сооружений направлять в органы прокуратуры КР,
- исключить из программы приватизации госсобственности в КР объекты организаций здравоохранения, образования, культуры и спорта и системы социальной защиты населения,
- приостановить строительство объектов и реконструкции зданий на указанных земельных участках до выяснения законности их аренды и приватизации,
- пересмотреть установленный ранее размер оплаты за аренду помещения для аптеки производить сдачу помещений в аренду на основании конкурсов,
- использовать кризисные и реабилитационные центры по назначению,
- при формировании республиканского бюджета предусмотреть средства на восстановление бывших зданий государственных и муниципальных дошкольных образовательных организаций для использования их по прямому назначению,
- создать межведкомиссию по возврату незаконно приватизированных земельных участков и объектов, ранее принадлежавших организациям социальной сферы.

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