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Комитет принял проект постановления ЖК по возращению соцобъектов в госсобственностьКомитет принял проект постановления ЖК по возращению соцобъектов в госсобственностьАзимкан Жусубалиев назначен заместителем министра транспорта и дорог КРАзимкан Жусубалиев назначен заместителем министра транспорта и дорог КР

Ведомства соцнаправленности говорят, что зданий не хватает, но тем не менее порядка 11 тыс. кв.м сдается в аренду, - глава ФГИ

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409797-ru.html

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13 февраля 2017, 17:05       Комментарии

Ведомства говорят, что им зданий не хватает, но тем не менее много квадратур сдается в аренду, сказал председатель Фонда по управлению государственным имуществом Болсунбек Казаков 13 февраля на заседании Комитета Жогорку Кенеша по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению.
По его словам, на 1 января 2017 года заключено 104 договора по сдаче в аренду зданий социальных учреждений.
Он сообщил, что в аренду сданы 3 тыс. 937 кв.м, принадлежащих организациям здравоохранения, 5 тыс. 973 кв.м - образования, 1 тыс. 262 - культуры.
"В месяц от аренды данных помещений поступает 1 млн 262 тыс. сомов", - добавил глава ФГИ.

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