Ведомства соцнаправленности говорят, что зданий не хватает, но тем не менее порядка 11 тыс. кв.м сдается в аренду, - глава ФГИ

13 февраля 2017, 17:05 Комментарии

Ведомства говорят, что им зданий не хватает, но тем не менее много квадратур сдается в аренду, сказал председатель Фонда по управлению государственным имуществом Болсунбек Казаков 13 февраля на заседании Комитета Жогорку Кенеша по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению.

По его словам, на 1 января 2017 года заключено 104 договора по сдаче в аренду зданий социальных учреждений.

Он сообщил, что в аренду сданы 3 тыс. 937 кв.м, принадлежащих организациям здравоохранения, 5 тыс. 973 кв.м - образования, 1 тыс. 262 - культуры.

"В месяц от аренды данных помещений поступает 1 млн 262 тыс. сомов", - добавил глава ФГИ.