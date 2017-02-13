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Комитет ЖК отклонил законопроект, разрешающий гражданам менять ПИН

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/komite...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409796-ru.html

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13 февраля 2017, 16:58       Комментарии

Члены парламентского комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению отклонили законопроект, который разрешает гражданам один раз менять персональный идентификационный номер.
Депутатам не понравилось основание предлагаемых изменений.
"Что значит можно изменить ПИН при его ошибочном указании? У нас страна двойных стандартов? При ошибочном диагнозе врачей сажают в тюрьму. А почему служащий ГРС при ошибке не несет никакой ответственности? И мы еще для того, чтобы его оправдать, вносим изменение в закон. Почему никто не додумался, что надо оправдать врача? Это что за отношение такое непонятное? Это же явно ваши ошибки, которые вы должны устранить у себя в ведомстве. Это надо решать на уровне правительства. ГРС недосягаемый, им можно все?" − возмутилась депутат Альфия Самигуллина (СДПК).
Так же депутат Евгения Строкова  (СДПК) отметила, что предлагаемый законопроект не совсем ясен.
"Это мутный закон. А в мутной воде рыба легко ловится", − добавила она.
По мнению депутатов, данный проект закона создает лазейку для коррупции. В результате обсуждения члены комитета отклонили проект закона.

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