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MegaCom: 6 способов продолжить общение при нулеMegaCom: 6 способов продолжить общение при нулеВнесено изменение в Закон КР "О наружном видеонаблюдении"Внесено изменение в Закон КР "О наружном видеонаблюдении"

MegaCom: 6 способов продолжить общение при нуле

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/megaco...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409794-ru.html

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Конституционная палата КР продолжит сотрудничество с GIZ в деле укрепления верховенства права в КР

13 февраля 2017, 16:47       Комментарии

Деньги на счете мобильного телефона имеют свойство заканчиваться в самый неподходящий момент. Например, когда требуется совершить важный звонок, а поблизости нет ни одного пункта приема платежей, терминала или банкомата. Специальные услуги от MegaCom помогут вам быть всегда на связи с родными и близкими.
<ul> <li>"Перезвони мне" — сообщите абоненту любого оператора, в том числе России, Казахстана, Узбекистана и Таджикистана о том, что у вас нулевой баланс. Просто отправьте команду *202*0АААxxxxxx# и человек, который в этот момент очень нужен, получит сообщение с просьбой перезвонить вам.</li> <li>"Второе дыхание" — подключите данную услугу и больше не беспокойтесь о том что на вашем счету могут закончиться денежные средства. Каждый раз при приближении нулевого порога, ваш баланс будет пополняться автоматически. Наберите команду*400#10#1# и получите кредит в размере до 100 сомов.</li> <li>"Спасательный круг" — наберите *282*055Ххххххх*сумма пополнения# и близкие окажут вам экстренную мобильную помощь. Дополнительное удобство этой услуги в том, что запрос может быть адресован не только другим абонентам мега-сети, но и на номера других сотовых операторов страны.</li> <li>"Звонок за счет друга" — совершайте вызовы внутри сети за счет вызываемого абонента даже при нулевом балансе. Наберите *212055Ххххххх, и самые отзывчивые друзья обязательно ответят на ваш звонок, оплатив его за свой счет по стоимости 1 сом за минуту.</li> <li>"Баланс +" — наберите *222*1# и ваш мобильный счет моментально пополнится на 10 сомов.</li> <li>"Звони при 0+" — мгновенно пополните баланс на сумму до 50 сомов на 3 дня. Наберите *324#1# и разговаривайте с нужными людьми, забыв о нулевом балансе.</li> </ul> MegaCom – надежный оператор связи.

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