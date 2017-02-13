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Алмаз Токторов: ГРС выдает поддельные паспорта гражданам Узбекистана

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355335_al...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409789-ru.html

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Правительство: свидетельство ЕАЭС на регистрацию авто выдается в Бишкеке, а не в Алматы

Сарпашев: Сотрудники ГРС не причастны к мошенничеству с паспортами для поездки в Корею

13 февраля 2017, 16:54       Комментарии

Сегодня, 13 февраля, на заседании парламентского комитета по социальной политике, здравоохранению, образованию, науке и культуре депутат от фракции "Кыргызстан" Алмаз Токторов заявил, что Государственная регистрационная служба выдает поддельные паспорта гражданам Узбекистана.
По его словам, к нему поступило обращение от жителей Ноокатского района Ошской области. В заявлении указывалось, что граждане РУз получили поддельные паспорта и незаконно купили земельные участки.
"ГРС вообще нельзя доверять. Это ведомство в массовом порядке занимается изготовлением поддельных паспортов.  Я знаю факты, когда сотрудники ГРС, получив деньги, могут за 5 минут восстановить гражданину утерянный паспорт", - сказал Токторов.
Отметим, парламентарии рассматривают законопроект, инициированный ГРС, согласно которому предлагается дать возможность ГРС изменить PIN гражданину, в случае если двум или более лицам по ошибке был выдан один и тот же персональный идентификационный номер.

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