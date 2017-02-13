Алмаз Токторов: ГРС выдает поддельные паспорта гражданам Узбекистана

13 февраля 2017, 16:54 Комментарии

Сегодня, 13 февраля, на заседании парламентского комитета по социальной политике, здравоохранению, образованию, науке и культуре депутат от фракции "Кыргызстан" Алмаз Токторов заявил, что Государственная регистрационная служба выдает поддельные паспорта гражданам Узбекистана.

По его словам, к нему поступило обращение от жителей Ноокатского района Ошской области. В заявлении указывалось, что граждане РУз получили поддельные паспорта и незаконно купили земельные участки.

"ГРС вообще нельзя доверять. Это ведомство в массовом порядке занимается изготовлением поддельных паспортов. Я знаю факты, когда сотрудники ГРС, получив деньги, могут за 5 минут восстановить гражданину утерянный паспорт", - сказал Токторов.

Отметим, парламентарии рассматривают законопроект, инициированный ГРС, согласно которому предлагается дать возможность ГРС изменить PIN гражданину, в случае если двум или более лицам по ошибке был выдан один и тот же персональный идентификационный номер.