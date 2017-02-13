Сотрудники Финпола стали первыми обладателями кубка посла России по футболу

13 февраля 2017, 16:56 Комментарии

В Бишкеке прошел футбольный турнир посла России. В соревнованиях, посвященных Дню дипломата РФ, участвовали команды российского посольства, авиабазы "Кант", Финансовой полиции КР, Оперативной пограничной группы ФСБ России и Регионального межвузовского военного факультета при КГУСТА.

Команды играли по круговой системе. Победителями турнира стали финполовцы, одержавшие три победы и сыгравшие вничью с военными преподавателями. Второе место заняли российские авиаторы. Бронза досталась команде военного факультета.

Кубки победителям и призерам, грамоты отличившимся игрокам вручил Чрезвычайный и Полномочный посол России в Кыргызстане Андрей Крутько. Обращаясь к участникам турнира, глава дипломатического представительства отметил, что спорт – посол мира, он сплачивает людей, способствует взаимопониманию и здоровому образу жизни.