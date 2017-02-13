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Комитет ЖК отклонил законопроект, разрешающий гражданам менять ПИНКомитет ЖК отклонил законопроект, разрешающий гражданам менять ПИНВ Кыргызстане разработали программу по внедрению проекта "Безопасный город"В Кыргызстане разработали программу по внедрению проекта "Безопасный город"

Сотрудники Финпола стали первыми обладателями кубка посла России по футболу

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355332_so...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409788-ru.html

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КР и ЕС все еще ведут переговоры по новому соглашению о сотрудничестве

13 февраля 2017, 16:56       Комментарии

В Бишкеке прошел футбольный турнир посла России. В соревнованиях, посвященных Дню дипломата РФ, участвовали команды российского посольства, авиабазы "Кант", Финансовой полиции КР, Оперативной пограничной группы ФСБ России и Регионального межвузовского военного факультета при КГУСТА.
Команды играли по круговой системе. Победителями турнира стали финполовцы, одержавшие три победы и сыгравшие вничью с военными преподавателями. Второе место заняли российские авиаторы. Бронза досталась команде военного факультета.
Кубки победителям и призерам, грамоты отличившимся игрокам вручил Чрезвычайный и Полномочный посол России в Кыргызстане Андрей Крутько. Обращаясь к участникам турнира, глава дипломатического представительства отметил, что спорт – посол мира, он сплачивает людей, способствует взаимопониманию и здоровому образу жизни.

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