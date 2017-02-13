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Внесено изменение в Закон КР "О наружном видеонаблюдении"

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/vneseno-i...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409787-ru.html

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13 февраля 2017, 16:40       Комментарии

Бишкек, 13 февраля /Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подписал Закон КР "О внесении изменения в Закон КР "О наружном видеонаблюдении". Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата Президента КР.
Закон принят Жогорку Кенешем 12 января 2017 года.
Закон вносит изменения в нормы Закона КР "О наружном видеонаблюдении" в части полномочий Правительства КР по определению технических требований к системам наружного видеонаблюдения.
Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

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