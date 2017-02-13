Внесено изменение в Закон КР "О наружном видеонаблюдении"

13 февраля 2017, 16:40 Комментарии

Бишкек, 13 февраля /Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подписал Закон КР "О внесении изменения в Закон КР "О наружном видеонаблюдении". Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата Президента КР.

Закон принят Жогорку Кенешем 12 января 2017 года.

Закон вносит изменения в нормы Закона КР "О наружном видеонаблюдении" в части полномочий Правительства КР по определению технических требований к системам наружного видеонаблюдения.

Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.