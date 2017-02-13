Чиновникам Иссык-Куля поручили в месячный срок подготовить план мероприятий по подготовке к турсезону 2017

13 февраля 2017, 16:49 Комментарии

Бишкек, 13 февраля /Кабар/. На заседании Совета по развитию бизнеса и инвестициям при Полномочном представителе Правительства Кыргызской Республики в Иссык-Кульской области, где принимают активное участие представители органов местного самоуправления и представители бизнес-сообществ региона, обсудили развитие туристического кластера "Иссык-Куль". Об этом сообщили в пресс-службе полпредства области.

Как отметила участник кластера Рахат Джамалова, при том, что Иссык-Кульская область является лицом туризма Кыргызстана, она имеет слабую инфраструктуру.

Со стороны участников кластера было предложено главам райгосадминистраций, а также главам прилегающих к ним айыл окмоту подготовить план "Проведений работ по подготовке к туристическому сезону" и обязать к его исполнению.

"Мы предлагаем акимам, а также главам айыл окмоту при рассмотрении своего бюджет учесть такие пункты, как реконструкция остановок, а также повысить их информативность путем установок карт местности/маршруты на английском языке, облагораживания туалетов, установки необходимых указателей и информации относительно мест посещения туристами на английском языке, а также обязать местных предпринимателей облагородить свою территорию путем установки мусорных урн и парковок", - сказала она.

По завершению обсуждения туристического кластера "Иссык-Куль" было предложено всем районным администрациям, айыл окмоту, мэриям городов Балыкчи, Каракола и Чолпон-Ата в месячный срок подготовить план мероприятий по подготовке к туристическому сезону 2017 года. Предоставить данные планы сектору развития туризма Аппарата полномочного представителя ПКР в Иссык-Кульской области.