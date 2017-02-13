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СДПК еще не обсуждала вопрос о выдвижении кандидата на пост президента Кыргызстана – Торобай Зулпукаров

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/sdpk-eshc...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409785-ru.html

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СДПК опровергает, что выдвинула К.Кулматова кандидатом в президенты

13 февраля 2017, 16:49       Комментарии

Бишкек, 13 февраля /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. СДПК еще не обсуждала вопрос о выдвижении кандидата на пост президента Кыргызстана. Об этом агентству "Кабар" сообщил зампредседателя Социал-демократической партии КР Торобай Зулпукаров.
Отметим, что сегодня на одном из информационных агентств появилось сообщение о том, что СДПК определилась с кандидатом на пост главы государства. "В секретариате политической организации пояснили, что по инициативе президента страны кандидатом от социал-демократов предлагается выдвинуть Кубанычбека Кулматова, который в настоящее время возглавляет Российско-Кыргызский фонд развития", - говорится в сообщении.
По словам Т. Зулпукарова, партия еще не обсуждала этот вопрос.
"У меня такой информации нет. Мы пока ничего не можем сказать. Обсуждения этой темы еще не было", - сказал он.
Напомним, что в декабре 2017 года заканчиваются полномочия действующего Президента А.Атамбаева. На сегодня о своем намерении баллотироваться на пост главы государства заявили политики Адахан Мадумаров, лидер фракции "Онугуу-Прогресс" Бакыт Торобаев, экс-премьер-министр Темир Сариев.

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