СДПК еще не обсуждала вопрос о выдвижении кандидата на пост президента Кыргызстана – Торобай Зулпукаров

13 февраля 2017, 16:49 Комментарии

Бишкек, 13 февраля /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. СДПК еще не обсуждала вопрос о выдвижении кандидата на пост президента Кыргызстана. Об этом агентству "Кабар" сообщил зампредседателя Социал-демократической партии КР Торобай Зулпукаров.

Отметим, что сегодня на одном из информационных агентств появилось сообщение о том, что СДПК определилась с кандидатом на пост главы государства. "В секретариате политической организации пояснили, что по инициативе президента страны кандидатом от социал-демократов предлагается выдвинуть Кубанычбека Кулматова, который в настоящее время возглавляет Российско-Кыргызский фонд развития", - говорится в сообщении.

По словам Т. Зулпукарова, партия еще не обсуждала этот вопрос.

"У меня такой информации нет. Мы пока ничего не можем сказать. Обсуждения этой темы еще не было", - сказал он.

Напомним, что в декабре 2017 года заканчиваются полномочия действующего Президента А.Атамбаева. На сегодня о своем намерении баллотироваться на пост главы государства заявили политики Адахан Мадумаров, лидер фракции "Онугуу-Прогресс" Бакыт Торобаев, экс-премьер-министр Темир Сариев.