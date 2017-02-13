Внесено изменение в закон "О наружном видеонаблюдении"

13 февраля 2017, 16:21 Комментарии
Президент Алмазбек Атамбаев подписал закон "О внесении изменения в Закон Кыргызской Республики "О наружном видеонаблюдении". Об этом сообщила пресс-служба президента.
Закон принят Жогорку Кенешем 12 января 2017 года.
Закон вносит изменения в нормы закона "О наружном видеонаблюдении" в части полномочий Правительства КР по определению технических требований к системам наружного видеонаблюдения.
Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.