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Внесено изменение в закон "О наружном видеонаблюдении"

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409781-ru.html

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13 февраля 2017, 16:21       Комментарии

Президент Алмазбек Атамбаев подписал закон "О внесении изменения в Закон Кыргызской Республики "О наружном видеонаблюдении". Об этом сообщила пресс-служба президента.
Закон принят Жогорку Кенешем 12 января 2017 года.
Закон вносит изменения в нормы закона "О наружном видеонаблюдении" в части полномочий Правительства КР по определению технических требований к системам наружного видеонаблюдения.
Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

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