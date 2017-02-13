Комитет ЖК, раскритиковав правительство, отклонил законопроект, по которому гражданин Кыргызстана один раз в течение жизни может изменить ПИН

13 февраля 2017, 16:31 Комментарии

Депутаты выступают против законопроекта, по которому гражданину Кыргызстана в течение жизни разрешается один раз изменить персональный идентификационный номер. Проект рассматривается 13 февраля на заседании Комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению.

Как сообщила представитель Государственной регистрационной службы Мухабат Пратова, в настоящее время разрешено изменить ПИН в случаях, когда один номер присвоен нескольким людям и при усыновлении/удочерении.

Садык Шер-Нияз ("Ата Мекен") поинтересовался, каким образом, ПИНы могут быть идентичными. "Вы ведь определяете порядок. Зачем мы вообще тогда там сидим, если выдаем идентичные номера? Вы, если сделали ошибку, признайте, что это ошибка, и принимайте меры. Почему мы должны принимать закон? У нас что мало проблем. У нас толпами ходят радикальные экстремистские группы, которые воюют за черт знает какую страну, но с кыргызскими паспортами, которые никогда не были гражданами Кыргызстана. Этого мало? Теперь мы дошли до этого? Что вы вообще просите? Это огромная лазейка для коррупции. Это огромный удар по безопасности страны. Чтобы что-то просить, надо адекватное что-то приготовить", - заявил парламентарий.

С ним согласилась Альфия Самигуллина (СДПК). "Можно изменить ПИН при его ошибочно указании... У нас страна двойных стандартов? При ошибочном диагнозе врачей сажают в тюрьму. А почему служащий ГРС при ошибке не несет никакой ответственности? И мы еще для того, чтобы его оправдать, вносим изменение в закон. Почему никто не додумался, что надо оправдать врача? Это что за отношение такое непонятное? Это же явно ваши ошибки, которые вы должны устранить у себя в ведомстве. Это надо решать на уровне правительства. ГРС недосягаемый, им можно все?" - возмутилась она.

Ее коллега Евгения Строкова также предложила не принимать проект закона. "Это мутный закон. А в мутной воде рыба легко ловится", - добавила она.

М.Пратова ответила, что ГРС начал выдавать ПИН недавно, ошибки были сделаны сотрудниками Социального фонда.

В результате обсуждения члены комитета отклонили проект закона.