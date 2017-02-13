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В Иссык-Кульской области просят обеспечивать каракольский ТЭЦ только джергаланским углем

Источник:
http://knews.kg/2017/02/v-issy...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409779-ru.html

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13 февраля 2017, 16:09       Комментарии

Накануне на заседании Совета по развитию бизнеса и инвестициям при полпредстве в Иссык-Кульской области, представители органов местного самоуправления и бизнес-сообществ региона обсудили развитие кластера "Недропользователи", сообщает пресс-служба ведомства.
По мнению присутствующих, существует острая необходимость в использовании местных энергетических ресурсов в осенне-зимний период, а именно каменного угля с месторождения Джергалан для ТЭЦ Каракола и прилегающих районов, с учетом того, что каракольский ТЭЦ построен с расчетом на высокую калорийность джергаланского угля по сравнению с завозимым углем извне.
"В настоящее время становится актуальным вопрос развития работ на месторождении "Джергалан". На освоение месторождения сейчас выданы лицензии "Шахта-Джергалан" (центральный участок) и ОсОО "Дорго-Комур". Для обеспечения каракольской ТЭЦ наиболее рационально обязательно применять наиболее калорийный джергаланский уголь. Но при проведении тендеров на закупки не отдается предпочтение джергаланскому углю", – подчеркнул участник кластера Александр Баженов.
По итогам обсуждения решено создать рабочую группу с участием всех заинтересованных сторон и внести предложение на 2017-2018 отопительный сезон по использованию местного угля шахты Джергалан в ТЭЦ Каракола и другие котельные города.
"Несмотря на увеличившуюся за последние полтора года цену олова более чем на 30% не обеспечивается освоение месторождения олова и вольфрамовых руд "Трудовое" в Сарыджазе. Лицензии на освоение выданы двум китайским фирмам ОсОО Central Asian Tin Kompany и ОсОО "Сарыджаз Минерал Майнинг Компани". Эти предприятия в работе ограничиваются лишь отчетами в Госагенство по геологии и уплатой платежей за удержание лицензий. Ни каких реальных работ по развитию работ на месторождении не проводилось. Одновременно необходимо отметить, что по месторождению, разведанному еще в 80-е, уже дважды начинались работы по добыче и переработке руд и в результате приостановки работ большое количество выработок фактически обрушено и без содержания ведет к потерям запасов. Одной из особенностей региона является наличие в регионе значительного количества профессиональных кадров для ведения подземных горных работ. В настоящее время этот потенциал вынужден выезжать в другие регионы республики и в Россию в поисках заработка, что в конечном итоге ведет к потере профессиональных кадров", – сказал Александр Баженов.

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