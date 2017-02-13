Госфиннадзор тратит на сотрудника 368 тыс. сомов в год, это самый низкий показатель среди госорганов

13 февраля 2017, 16:21 Комментарии

Госфиннадзор провел собственный анализ и выяснил, что в год на одного сотрудника госорганы тратят от 368 тыс. сомов до 2 млн 873 тыс. сомов. Об этом на расширенном заседании исполнительного совета Госфиннадзора рассказал статс-секретарь Абдухалык Шамшиев.

При этом сам Госфиннадзор тратит на своих сотрудников меньше всех − 368 тыс. сомов, включая все статьи расходов.

Шамшиев отметил, что в 2016 году утвержденная смета расходов Госфиннадзора была первоначально установлена в размере 20 млн 28 тыс. сомов, уточненная смета расходов составила 21 млн 996 тыс. сомов, и фактическое исполнение составило 20 млн 195 тыс.

"Бюджет 2016 года был исполнен на 91,8%. Не исполнены полностью статьи по заработной плате, взносам в Соцфонд, услугам связи и приобретения предметов", − проинформировал Шамшиев.