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В ЖК предлагают увеличить сумму надбавок военнослужащим матерям-героиням

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355326_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409777-ru.html

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13 февраля 2017, 16:05       Комментарии

Сегодня, 13 февраля, на заседании парламентского комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению депутаты рассмотрели поправки в Закон "О пенсионном обеспечении военнослужащих".
По словам докладчика - депутата от фракции "Республика - Ата-Журт" Аиды Исмаиловой, в соответствии с законодательством матери-героини получают надбавку к пенсии в тысячу сомов. В то же время матери-героини военнослужащие и сотрудницы правоохранительных органов не получают такой надбавки.
"Бюджет составит 24 тыс. сомов. Две матери-героини будут получать по тысяче сомов 12 месяцев в году. Правительство считает возможным данные выплаты", - сказала Исмаилова.
В итоге депутаты одобрили данные поправки в первом чтении.

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