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Подозреваемый в убийстве в Бишкеке прятался в Джалал-Абаде

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355325_po...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409776-ru.html

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13 февраля 2017, 16:12       Комментарии

Подозреваемый в убийстве в Бишкеке был задержан в Джалал-Абаде. Об этом сообщает пресс-центр ГУВД г. Бишкек.
22 января, примерно в 14.30, в дежурную часть ГОМ № 8 УВД Первомайского района поступило сообщение по факту обнаружения трупа, неизвестного мужчины азиатской национальности в возрасте 44-45 лет с признаками насильственной смерти.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа УВД. В ходе осмотра тела в правом кармане куртки обнаружен паспорт на имя 44-летнего Т.Э., уроженца Джалал-Абадской области Аксыйского района, временно проживающего на съемной квартире.
По данному факту 7 февраля сотрудниками уголовного розыска и участковым уполномоченным УВД Первомайского района была установлена личность подозреваемого.
8 февраля в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий г. Джалал-Абад был задержан уроженец Джалал-Абадской области, 45-летний Н.С., который скрывался в доме у матери, после чего дал признательные показания в совершении преступления.

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