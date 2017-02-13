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33 кг марихуаны и 6 кг гашиша - очередной улов сотрудников наркоконтроля

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355329_33...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409774-ru.html

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13 февраля 2017, 16:32       Комментарии

Сотрудники Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД КР совместно с оперативниками Токтогульского РОВД задержали жителя села Жаны-Озгоруш, который в своем доме хранил наркотические вещества. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.
По оперативной информации, правоохранители провели осмотр дома и хозяйственных построек 33-летнего
местного жителя, где сотрудники милиции обнаружили четыре мешка, 3 трехлитровые банки с веществом растительного происхождения серо-зеленого цвета.
Экспертиза установила, что вещество является марихуаной весом более 33 килограммов и гашиш весом около 6 килограммов.
Подозреваемый пояснил, что самостоятельно изготовил наркотическое средство из дикорастущих кустов конопли для личного употребления.
Задержанный водворен в ИВС. Возбуждено уголовное дело по ст. 247 УК КР. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишении свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

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