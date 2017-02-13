33 кг марихуаны и 6 кг гашиша - очередной улов сотрудников наркоконтроля

13 февраля 2017, 16:32 Комментарии

Сотрудники Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД КР совместно с оперативниками Токтогульского РОВД задержали жителя села Жаны-Озгоруш, который в своем доме хранил наркотические вещества. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

По оперативной информации, правоохранители провели осмотр дома и хозяйственных построек 33-летнего

местного жителя, где сотрудники милиции обнаружили четыре мешка, 3 трехлитровые банки с веществом растительного происхождения серо-зеленого цвета.

Экспертиза установила, что вещество является марихуаной весом более 33 килограммов и гашиш весом около 6 килограммов.

Подозреваемый пояснил, что самостоятельно изготовил наркотическое средство из дикорастущих кустов конопли для личного употребления.

Задержанный водворен в ИВС. Возбуждено уголовное дело по ст. 247 УК КР. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишении свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.