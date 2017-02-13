В Бишкеке состоится фестиваль творчества групп самопомощи пожилых людей "Вдохновение золотого возраста"

13 февраля 2017, 16:07 Комментарии

Бишкек, 13 февраля /Кабар/. В национальной Библиотеки им. А. Осмонова 25 февраля текущего года в фойе состоится Фестиваль творчества групп самопомощи пожилых людей "Вдохновение золотого возраста".

Как сообщила PR-специалист Рахат Абдыхаликова, мероприятие проводится в рамках проекта "Пожилые люди как носители историко-культурного наследия КР", при поддержке Министерства труда и социального развития КР.

Цель проекта - создание условий доступа пожилых людей к социально-культурным услугам, позволяющие раскрыть потенциальные и творческие возможности групп самопомощи пожилых людей КР.

В рамках реализации проекта были сформированы 10 творческих групп из числа представителей Федераций Групп самопомощи пожилых людей по Чуйской, Таласской и Иссык-Кульской областей по трем следующим направлениям: национальная кулинария, фольклор и национальное рукоделие. Для развития творческого потенциала сформированных групп были проведены мастер-классы от ведущих деятелей культуры и творчества КР по трем вышеуказанным направлениям. На итоговом отчетном фестивале творческие группы пожилых людей представят свои таланты перед широкой аудиторией.

На мероприятии примут участие более 200 участников.