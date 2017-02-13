Посол КР и глава Минэкономики Азербайджана обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества

13 февраля 2017, 16:23 Комментарии

Бишкек, 13 февраля /Кабар/. Чрезвычайный и Полномочный посол Кыргызстана в Азербайджане Айджигит Буранов 11 февраля встретился с министром экономики Азербайджана Шахином Мустафаевым по взаимной договоренности. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по вопросам нынешнего состояния торгово-экономического сотрудничества между Кыргызстаном и Азербайджаном и перспективам его развития. Отмечалось, что заинтересованные министерства и ведомства двух стран проделали определенную работу по расширению двустороннего экономического сотрудничества, установлению прямых связей между хозяйствующими субъектами и деловыми кругами двух стран. В ходе экономического взаимодействия состоялись различные мероприятия, способствовавшие активизации двустороннего сотрудничества.

Вместе с тем, А.Буранов и Ш.Мустафаев констатировали, что в целях дальнейшего расширения торгово-экономических связей необходимы взаимные усилия по развитию сотрудничества в инвестиционной сфере, включая проведение консультаций по созданию кыргызско-азербайджанского инвестиционного фонда, подписание Меморандума между министерствами экономик Кыргызстана и Азербайджана, соглашения об избежании двойного обложения, а также по оптимизации и диверсификации структуры товарооборота двух стран. Посол передал Министру перечень и описание инвестиционных проектов, подготовленных Государственным агентством по продвижению инвестиций и экспорта при Министерстве экономики КР.

Стороны обсудили итоги встречи Министров экономик стран-членов Тюркского совета, которая состоялась 21 декабря прошлого года в Баку и предложения к следующему заседанию межправительственной Комиссии по экономическому и гуманитарному сотрудничеству между Кыргызстаном и Азербайджаном.