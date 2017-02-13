13 февраля 2017, 16:33 Комментарии
Бишкек, 13 февраля /Кабар/. IT-специалисты ОАО "Кыргызтелеком" разработали программу по внедрению проекта "Безопасный город" в Кыргызстане. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Программисты ОАО "Кыргызтелеком" представят на шестом Кыргызстанском форуме информационных технологий - 2017, который пройдет 21 февраля в Бишкеке, свои инновационные разработки.
В частности, ожидается презентация следующих программных продуктов:
- разработки - по внедрению проекта "Безопасный город" в Кыргызстане, развитие ИТ-проектов как Национальная платежная система и электронное правительство (ЦОД);
- электронный документооборот(ЭДО).
Справка о новых разработках компании
Электронный документооборот (ЭДО) - совокупность автоматизированных процессов по созданию, интерпретации, передаче, приему и архивированию документов, а также по контролю над их выполнением и защите от несанкционированного доступа.
Возможности:
- автоматизация документооборота;
- оптимальное использование физического пространства и техники;
- сокращение сроков делопроизводства;
- обеспечение конфиденциальности информации;
- легкость внедрения инноваций и обучения;
- простой и эффективный поиск необходимой документации по одному или нескольким параметрам;
- контроль над исполнением документов;
- снижение рисков потери данных;
- эффективно организованная система хранения и поиска документов.
Преимущества:
- экономия временных, человеческих и финансовых ресурсов на организацию документооборота;
- прозрачность бизнес-процессов;
- рост конкурентных преимуществ;
- повышение исполнительской дисциплины при работе с документами;
- развитие корпоративной культуры;
- оптимизация деятельности всех подразделений компании.
Центр обработки данных (ЦОД)- обеспечение гарантированной безотказной работы информационной системы компаний.
ЦОД – это не только автоматизация бизнес-процессов, но и надёжное хранение критически важных данных, а также удобство и безопасность эксплуатации.
Программа позволит обеспечить экспоненциальный рост объема данных (в 6 раз к 2020 г.), развитие технологий Big Data, развитие программ в области безопасности и видеонаблюдения ("Безопасный город" и др.), государственная политика и рост требований регуляторов по хранению данных (СОРМ, перс. данные, пр.), развитие модели ИТ-аутсорсинга и рост спроса на облачные сервисы.
Кроме этого с помощью новой разработки программистов ОАО "Кыргызтелем" можно внедрять и другие ИТ-проекты, как Национальная платежная система и Электронное правительство.
Традиционные услуги
- аренда стойки или изолированного места в ней;
- размещение серверов;
- подключение к Интернету;
- аренда каналов связи (VPN L2);
- установка и настройка ПО;
- администрирование;
- услуги резервного копирования и хранения.
Высокоуровневые услуги
- аренда вычислительных мощностей;
- виртуальный хостинг;
- виртуальные серверы;
- выделенные серверы;
- дисковое пространство;
- аренда приложений;
- облачные вычисления и хранение;
- выделенная зона.
Преимущества:
- консолидация всей имеющейся информации;
- возможность её оперативной обработки;
- сокращение затрат на обслуживание систем;
- возможность модернизации вычислительных систем;
- возможность наращивания вычислительных ресурсов в условиях внедрения новых бизнес-приложений;
- возможность быстрой адаптации к изменяющимся требованиям бизнеса.