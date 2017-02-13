13 февраля 2017, 16:33 Комментарии

Бишкек, 13 февраля /Кабар/. IT-специалисты ОАО "Кыргызтелеком" разработали программу по внедрению проекта "Безопасный город" в Кыргызстане. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Программисты ОАО "Кыргызтелеком" представят на шестом Кыргызстанском форуме информационных технологий - 2017, который пройдет 21 февраля в Бишкеке, свои инновационные разработки.

В частности, ожидается презентация следующих программных продуктов:

- разработки - по внедрению проекта "Безопасный город" в Кыргызстане, развитие ИТ-проектов как Национальная платежная система и электронное правительство (ЦОД);

- электронный документооборот(ЭДО).

Справка о новых разработках компании

Электронный документооборот (ЭДО) - совокупность автоматизированных процессов по созданию, интерпретации, передаче, приему и архивированию документов, а также по контролю над их выполнением и защите от несанкционированного доступа.

Возможности:

- автоматизация документооборота;

- оптимальное использование физического пространства и техники;

- сокращение сроков делопроизводства;

- обеспечение конфиденциальности информации;

- легкость внедрения инноваций и обучения;

- простой и эффективный поиск необходимой документации по одному или нескольким параметрам;

- контроль над исполнением документов;

- снижение рисков потери данных;

- эффективно организованная система хранения и поиска документов.

Преимущества:

- экономия временных, человеческих и финансовых ресурсов на организацию документооборота;

- прозрачность бизнес-процессов;

- рост конкурентных преимуществ;

- повышение исполнительской дисциплины при работе с документами;

- развитие корпоративной культуры;

- оптимизация деятельности всех подразделений компании.

Центр обработки данных (ЦОД)- обеспечение гарантированной безотказной работы информационной системы компаний.

ЦОД – это не только автоматизация бизнес-процессов, но и надёжное хранение критически важных данных, а также удобство и безопасность эксплуатации.

Программа позволит обеспечить экспоненциальный рост объема данных (в 6 раз к 2020 г.), развитие технологий Big Data, развитие программ в области безопасности и видеонаблюдения ("Безопасный город" и др.), государственная политика и рост требований регуляторов по хранению данных (СОРМ, перс. данные, пр.), развитие модели ИТ-аутсорсинга и рост спроса на облачные сервисы.

Кроме этого с помощью новой разработки программистов ОАО "Кыргызтелем" можно внедрять и другие ИТ-проекты, как Национальная платежная система и Электронное правительство.

Традиционные услуги

- аренда стойки или изолированного места в ней;

- размещение серверов;

- подключение к Интернету;

- аренда каналов связи (VPN L2);

- установка и настройка ПО;

- администрирование;

- услуги резервного копирования и хранения.

Высокоуровневые услуги

- аренда вычислительных мощностей;

- виртуальный хостинг;

- виртуальные серверы;

- выделенные серверы;

- дисковое пространство;

- аренда приложений;

- облачные вычисления и хранение;

- выделенная зона.

Преимущества:

- консолидация всей имеющейся информации;

- возможность её оперативной обработки;

- сокращение затрат на обслуживание систем;

- возможность модернизации вычислительных систем;

- возможность наращивания вычислительных ресурсов в условиях внедрения новых бизнес-приложений;

- возможность быстрой адаптации к изменяющимся требованиям бизнеса.