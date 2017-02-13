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Новую модель трактора для сенокоса изобрел шестиклассник из Джалал-Абада

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/video/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409770-ru.html

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В результате пожара в Джалал-Абадской области погиб мужчина

13 февраля 2017, 16:10       Комментарии

Белек еще не изучает физику в школе, но говорит, что давно интересуется техникой и самостоятельно постиг закон Ома.
"Свою модель я назвал "Алга". В работе использовал запчасти от вышедшего из строя DVD-проигрывателя. Раньше часто наблюдал, как на пастбищах косят траву, и мечтал сделать такой трактор. Верю, что доведу свою работу до конца", - рассказал мальчик.
Изобретение школьника поддержали в Национальной академии наук КР. Как отметил директор Института науки и исследований НАН по южному региону Бекмолдо Чотонов, "тяга детей к науке дает надежду на развитие страны".
"Такие мероприятия надо проводить чаще. Взрослые должны направлять детей в нужное русло, чтобы они нашли свое место в жизни", - сказал Чотонов.
На Неделе образования и науки свои изобретения представили более 100 учеников.

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