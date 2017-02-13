В Ноокатском районе граждане Узбекистана по подложным паспортам получают земельные участки, - депутат о подделке паспортов ГРС

13 февраля 2017, 16:03 Комментарии

Государственная регистрационная служба в массовом порядке занимается подделкой паспортов, заявил депутат Жогорку Кенеша Алмазбек Токторов ("Кыргызстан") 13 февраля на заседании Комитета по социальным вопросам, образованию, культуре и здравоохранению.

Комитет рассматривает законопроект, по которому гражданину Кыргызстана в течение жизни разрешается один раз изменить персональный идентификационный номер.

Как сообщила представитель ГРС Мухабат Пратова, в настоящее время разрешено изменить ПИН в случаях, когда один номер присвоен нескольким людям и при усыновлении/удочерении.

Отвечая на вопрос, она сказала, что ведомство выявило 1 тыс. 875 фактов неверной выдачи ПИН-кода, в 400 из них были неправильно прописаны пол или дата рождения.

А.Токторов заявил, что не верит в технические ошибки ГРС. Данный проект закона - попытка узаконить те случаи, которые были допущены.

"ГРС в массовом порядке занимается подделкой паспортов. В Ноокатском районе граждане Узбекистана по подложным паспортам получают земельные участки. Есть факты, когда за 5 минут потерянный паспорт восстанавливают. Внутреннего аудита нет", - отметил парламентарий.