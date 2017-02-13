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У жителя Токтогульского района обнаружено более 33 кг марихуаны и 6 кг гашиша

Источник:
http://knews.kg/2017/02/u-zhit...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409768-ru.html

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13 февраля 2017, 15:49       Комментарии

Сотрудники Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД совместно с сотрудниками Токтогульского РОВД задержали жителя села Жаны-Озгоруш, который в своем доме хранил наркотики, сообщает пресс-служба ведомства.
"В результате осмотра дома и хозяйственных построек 33-летнего местного жителя, сотрудники милиции обнаружили четыре мешка, 3 штуки трех литровые банки с веществом растительного происхождения серо-зеленого цвета. Экспертиза установила, что веществом является марихуана весом более 33 кг и гашиш весом около 6 кг. Задержанный пояснил, что самостоятельно изготовил наркотики для личного употребления", – говорится в сообщении.
Задержанный водворен в ИВС. Возбуждено уголовное дело.

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