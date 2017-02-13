У жителя Токтогульского района обнаружено более 33 кг марихуаны и 6 кг гашиша

13 февраля 2017, 15:49 Комментарии

Сотрудники Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД совместно с сотрудниками Токтогульского РОВД задержали жителя села Жаны-Озгоруш, который в своем доме хранил наркотики, сообщает пресс-служба ведомства.

"В результате осмотра дома и хозяйственных построек 33-летнего местного жителя, сотрудники милиции обнаружили четыре мешка, 3 штуки трех литровые банки с веществом растительного происхождения серо-зеленого цвета. Экспертиза установила, что веществом является марихуана весом более 33 кг и гашиш весом около 6 кг. Задержанный пояснил, что самостоятельно изготовил наркотики для личного употребления", – говорится в сообщении.

Задержанный водворен в ИВС. Возбуждено уголовное дело.