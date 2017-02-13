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Прикрываясь именем президента РФ, мошенники обкрадывали пенсионеров

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355319_pr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409767-ru.html

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13 февраля 2017, 15:35       Комментарии

В Бишкеке милиция задержала группу лиц по подозрению в мошенничестве. Представляясь сотрудниками российской комиссии им. В.Путина, они входили в доверие к пенсионерам и обманным путем забирали деньги. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД г. Бишкек.
26 января с заявлением в УВД Октябрьского района обратилась М.Ч., 1934 г. р. По ее словам, она стала жертвой мошенников.
В этот же день примерно с 10.00 до 11.00 в 4-м микрорайоне молодая женщина и мужчина азиатской национальности лет 30-35 представились пенсионерке представителями российской комиссии по выявлению пожилых людей для оказания материальной помощи от имени президента России Владимира Путина. Войдя в доверие, они завладели денежными средствами в размере 939 тыс. 39 сомов.
Данный факт был зарегистрирован в УВД Октябрьского района и возбуждено уголовное дело по ст. 166 ч.2 ("Мошенничество") УК КР.
При проведении оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления правоохранители задержали:
<li>В.М., 1980 года рождения, уроженка Узбекистана; </li><li>В.Л., 1975 года рождения; </li><li>Н.К. уулу, 1991 года рождения; </li><li>Ш.М., 1990 года рождения, уроженец Узбекистана; </li><li>Т.Т., 1959 года рождения, уроженка Узбекистана; </li><li>А.М., 1982 года рождения, уроженец Узбекистана; </li><li>Н.М., 1981 года рождения; </li><li>А.Т., 1972 года рождения.</li>
В настоящее время проводятся неотложные обыски в домах, где проживали задержанные, с целью изъятия вещественных доказательств.
Подозреваемые водворены в ИВС ГУВД г. Бишкек. Они также отрабатываются на причастность к совершению других аналогичных преступлений на территории Бишкека.
Так, вышеуказанные лица уже дали признательные показания по пяти аналогичным фактам.

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