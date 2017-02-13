Тайная поездка Текебаева на Кипр, или как он искал богатства Атамбаева

13 февраля 2017, 15:55 Комментарии

СМИ сообщили, что лидер "Ата Мекена" тайно слетал в Республику Кипр. Складывается впечатление, что Текебаев, прижатый к стенке, не нашел ничего лучшего, чем отправиться на поиски богатства Атамбаева.

Очень подозрительно выглядит данная поездка, если проследить ее историю по сообщениям СМИ, которые основывались на информации источников. Кроме того, некоторые средства массовой информации предполагают, что после этого в стране может произойти большая буча, которую готовы устроить Текебаев и люди, близкие к Бакиевым.

Как пишет sayasat.kg, 7 февраля в 6 утра Текебаев тайно вылетел из Кыргызстана авиарейсом Бишкек - Москва. При этом никто даже из близких не был осведомлен о цели поездки. "Как заявил надежный человек Омуке, цель тайного выезда Текебаева заключается в том, что в одной из зарубежных стран он собирается встретиться с Садыром Жапаровым и представителями влиятельных сил, которые за ним стоят, чтобы договориться о плане организации беспорядков ранней весной в Кыргызстане и финансировании этого плана", - говорится в статье этого издания.

По данным sayasat.kg, в авиакомпании, рейсом которого вылетел Текебаев, в устной форме сообщили, что гражданин Текебаев не покидал аэропорта Москвы, а прямиком улетел рейсом в Ларнак (Республика Кипр).

Судя по публикациям в СМИ, сын Садыра Жапарова Дастан Мусталиев рассказывал, как гордится тем, что является сыном такого политика, его младший брат Рустам получает образование в Польше, еще один младший брат с сестренкой обучаются в Турции, а сам он проживает вместе с отцом в городке Гирне, расположенном рядом с аэропортом кипрского Ларнака.

И не кажется уже совпадением, что Жапаров сразу после прилета Текебаева обратился через интернет к своим сторонникам, распространил заявление, что возвратится в Кыргызстан 25 марта. "Наверняка не просто так. Или встреча была плодотворной, план утвержден и начала претворяться мечта "хозяев" Садыра аке из Минска о возвращении в Кыргызстан?! Вот это да-а! Действительно скандал, если наш Омуке решил сражаться с властью, привлекая в союзники хозяев нашего Садыра аке – Жаныша и Максима Бакиевых! Как теперь посмотрит в глаза своим соратникам, "революционерам" по прибытии в Бишкек?..", пишет sayasat.kg.

Другая газета - "Фабула" пишет, что в начале прошлого месяца Текебаев побывал в Москве. Некоторые атамекеновцы в социальных сетях писали, что Текебаев заручился поддержкой влиятельных русских политиков. "А мы знаем, что в Москве Текебаев встречался не с политиками, а с Таалайбеком Мустапакуловым, братом джигита, который "доит" предприятие "Кыргызнефтегаз" для "Ата Мекена". До сих пор поговаривают, что ежемесячно Мустапакулов передает Омуке 50 тысяч долларов за счет предприятия.

Недавно в Токтогуле и Нарыне прошли митинги. Постепенно становится известно, что за этими мероприятиями стоял сам Текебаев. Сейчас Омурбеку Чиркешовичу некуда отступать. Потому что правоохранительные органы с каждым днем раскрывают его дурные дела, показывая народу его истинное лицо. Достоверные источники сообщают, что еще многие дела Текебаева не раскрыты, что скоро будут обнародованы сенсационные материалы. Можно всего ожидать от Текебаева, который готов подружиться с заклятым врагом, когда речь идет о политических интересах", - предполагает "Фабула".

Очень оперативно среагировал Садыр Жапаров. Он через соцсети и некоторые сайты начал опровергать факт встречи с Текебаевым на Кипре и заявил, что он находится в Москве. И готов встретиться с Текебаевым в столице России. Жапаров отметил, что в прошлый раз, то есть в начале прошлого месяца, о чем упоминает "Фабула", Текебаев искал с ним встречи, но не смог его найти.

Исходя из слов Жапарова, Текебаеву нужна была встреча, которая и могла состояться в Республике Кипр. А о том, что Жапаров проживает в Кипре, говорил его собственный сын Дастан Мусталиев.

Текебаев после появлений публикаций заявил, что все это ложь. Позже он сообщил, что ездил на какую-то международную конференцию в Республику Кипр. "Я принимал участие в конференции по проблемам беженцев. Сейчас я уже в Бишкеке, конференция была всего один день", - сказал он.

Но почему тогда он вылетел в Кипр так тайно, что даже оказались в неведении его секретарша и аппарат парламента, который по процедуре должен выдавать командировочное удостоверение? Помимо этого должен быть осведомлен и спикер. Вопрос остается открытым. Стоило ли делать секрет из участия в международной конференции? Все это наталкивает на мысль, что все-таки Текебаев что-то скрывает.

Когда стало достаточно много вопросов, Омурбек Текебаев пошел по другому пути и начал говорить, что, мол, на Кипре искал богатство Атамбаева, и вроде бы нашел. Одним словом, Текебаев намекнул о Кипргейте. Надо же как-то ответить на Белизгейт.

Только вот снова вопрос: почему лидер "Ата Мекена" ранее говорил в СМИ, что ездил на международную конференцию? Как оказалось, в то время, когда Текебаев был в Республике Кипр, там не проводилась международная конференция по беженцам.

Ну раз главный атамекеновец заявил, и достаточно официально, то следует принять меры. Президент Алмазбек Атамбаев поручил Генеральному прокурору Индире Джолдубаевой провести проверку по опубликованному в некоторых СМИ его заявлению о якобы "найденных" им на Кипре материалах по имуществу главы государства и принять все предусмотренные законодательством меры.

Атамбаев среагировал, но вопросы к Текебаеву остались. Что же все-таки было на Кипре? Если бы Текебаев действительно искал богатства Атамбаева и нашел бы хоть какой-то намек, его соратники и СМИ уже давно бы об этом раструбили.

А сейчас сложилось другое впечатление - Текебаев, прижатый к стенке, просто не нашел ничего лучшего, чем все свалить на поиски богатства Атамбаева.

Весна на носу, впереди выборы президента, рейтинг Текебаева не лучший, если он захочет участвовать в борьбе за высокий пост. Остается только "черный ход" - путем дестабилизации обстановки в стране попытаться захватить власть. Но это чисто гипотетически. А что замыслил Омурбек Чиркешович, искусный манипулятор и прожженный политик, пока трудно предугадать. А так хотелось бы ему завершить политическую карьеру на посту главы государства.