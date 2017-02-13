Участок улицы Буурдинской с 14 февраля закроют для движения автотранспорта в связи с прокладкой газопровода - мэрия

13 февраля 2017, 15:47 Комментарии

Бишкек, 13 февраля /Кабар/. В связи с прокладкой газопровода участок улицы Буурдинской будет закрыт для движения автотранспорта, сообщили в столичной мэрии.

С 14 февраля будет закрыто дорожное движение на улице Буурдинская от Талдысуйской до переулка Темировский.

Закрытие движения для автотранспорта осуществляется в связи с прокладкой газопровода. Ремонт продолжится до середины марта 2017 года.

Мэрия Бишкека просит извинения за причинённые неудобства и убедительно просит горожан во избежание автомобильных пробок заранее выбирать альтернативные маршруты движения.