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У жителя Токтогульского района обнаружено более 33 кг марихуаны и 6 кг гашишаУ жителя Токтогульского района обнаружено более 33 кг марихуаны и 6 кг гашишаВ связи с прокладкой газопровода участок ул.Буурдинской будет закрыт для автотранспортаВ связи с прокладкой газопровода участок ул.Буурдинской будет закрыт для автотранспорта

Участок улицы Буурдинской с 14 февраля закроют для движения автотранспорта в связи с прокладкой газопровода - мэрия

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/uchastok-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409763-ru.html

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13 февраля 2017, 15:47       Комментарии

Бишкек, 13 февраля /Кабар/. В связи с прокладкой газопровода участок улицы Буурдинской будет закрыт для движения автотранспорта, сообщили в столичной мэрии.
С 14 февраля будет закрыто дорожное движение на улице Буурдинская от Талдысуйской до переулка Темировский.
Закрытие движения для автотранспорта осуществляется в связи с прокладкой газопровода. Ремонт продолжится до середины марта 2017 года.
Мэрия Бишкека просит извинения за причинённые неудобства и убедительно просит горожан во избежание автомобильных пробок заранее выбирать альтернативные маршруты движения.

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