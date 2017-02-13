На Иссык-Куле население за плату будет вывозить мусор для очистки пляжей

13 февраля 2017, 15:54 Комментарии

Бишкек, 13 февраля /Кабар/. На заседании Совета по развитию бизнеса и инвестициям при Полномочном представителе Правительства Кыргызской Республики в Иссык-Кульской области, где принимают активное участие представители органов местного самоуправления и представители бизнес-сообществ региона, было рассмотрено продвижение кластера "Зеленая Территория Южный берег".

Как сообщили в пресс-службе полпредства области, участники обсуждения подняли вопрос об экологической утилизации мусора с побережья озера без нанесения вреда экологии.

По мнению участников заседания, на пляжах озера Иссык-Куля нужно ввести четкую систему штрафов за замусоривание, нахождение в нетрезвом состоянии, парковку машин у воды, ограничить выпас скота на пляжных зонах, особенно в местах массового скопления отдыхающих. Необходимо поручить контроль, выписку штрафов экологической службе, ведь собранные деньги можно и нужно тратить на чистку пляжей, вывоз мусора.

По словам участника кластера Банур Абдиевой, в настоящее время достигнуты договорённости по сбору ТБО у населения за оплату (4-5 сомов за кг пластика и 5-7 сомов - за 1 кг битого стекла, приём стеклотары на платной основе) в нескольких населённых пунктах для дальнейшей переправки в перерабатывающие заводы "Эко Диас", "АгроПромХолдинг"в городе Бишек.

"Членом кластера в селе Барскоон запускается завод по переработке ТБО. Процесс открыт для распространения информации для населения и инициативы в своих населённых пунктах. Вывоз со стороны завода "Эко Диас" гарантирован", - сказала она.

По итогам обсуждения данного кластера было решено главам Айльных округов Южного и Северного побережья озера Иссык-Куль проинформировать предпринимателей и население о возможности утилизации мусора до наступления туристического сезона. С возможностью создания централизованного сбора мусора и организацией отправки в перерабатывющие заводы в городе Бишкек "Эко Диас" и "АгроПромХолдинг" по установленной цене согласно договоренности.