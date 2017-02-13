Водная бухгалтерия — Кыргызстан надеется жить по энергетическим средствам

13 февраля 2017, 15:40 Комментарии

БИШКЕК, 13 фев - Sputnik. Значение водных ресурсов для Кыргызстана сложно переоценить. Так, 90 процентов электроэнергии в стране вырабатывается на гидроэлектростанциях, а продукция сельского хозяйства является одной из важных статей экспорта.

За последнее десятилетие проблемы с водой возникали в КР регулярно. В 2008 году человеческий фактор - слив воды и экономия объемов Токтогульского водохранилища - привели к веерным отключениям электричества: кыргызстанцы сидели без света по шесть часов в сутки. Хотя полноводные 2010-2011 годы заставили забыть об этом, но последующие периоды доказали, что расслабляться нельзя никогда.

Маловодный 2012 год ударил по сельском хозяйству, а следующий засушливый период (в 2014-м) поразил и энергетику. Именно тогда Кыргызстан впервые стал покупать, а не продавать электроэнергию. Летом страну спасали от дефицита поставки из Таджикистана, зимой мы покупали дорогие киловатты в Казахстане. В эти годы фермеры жаловались на засуху и, как следствие, неурожаи.

Редакция Sputnik Кыргызстан решила выяснить, какая ситуация ожидается в нынешнем году.

Водные богатства Кыргызстана Согласно данным Национального доклада о состоянии окружающей среды, Кыргызстан - единственная страна в Центральной Азии, водные ресурсы которой полностью формируются на собственной территории. В республике более 3 500 рек и речушек, которые питают реки Нарын-Сырдарью, Амударью, Чу, Талас, Или, Тарим и озеро Иссык-Куль.

Более четырех процентов территории страны занято ледниками и снежниками. Имеются значительные запасы подземных вод, а также несколько озер. Как рассказали энергетики, питание рек в Кыргызстане - снежно-ледниковое.

Прогноз Кыргызгидромета Агентство по гидрометеорологии при МЧС КР (Кыргызгидромет) промониторило количество осадков, выпавших с 1 октября 2016-го по 31 января текущего года. В последнем квартале прошлого года на большей части территории республики осадков было больше нормы. Но в январе их объем снизился и в некоторых регионах составил всего 22 процента. Несмотря на итоги января, общий результат последних четырех месяцев таков: осадков выпало в 1,2-2,5 раза больше нормы.

Как рассказала завотделом гидрологических прогнозов Эльвира Оморова, подготовлен предварительный прогноз на вегетационный период (апрель - сентябрь) 2017 года.

"Водность рек ожидается в пределах и выше нормы - от 90 до 136 процентов. Но это только предварительный прогноз, основной выпуск по вегетационному периоду будет подготовлен в начале апреля с учетом февральских и мартовских осадков", - сообщила она.

Оморова напомнила, что норма осадков - это 80-120 процентов от средних многолетних показателей. Пока можно сказать, что засухи (как и половодья) не ожидается, но все зависит от объема осадков в феврале и марте, добавила метеоролог.

План "Б" на случай засухи, или На синоптиков надейся, а сам не плошай Засушливые годы вынудили власти КР принять некоторые меры в сельском хозяйстве. Началась работа по внедрению системы капельного орошения. Также фермеров учат правильно поливать свои земли, чтобы переизбытком воды не смывать плодородный слой почвы.

"Заполним водой все водохранилища, чтобы в случае засухи иметь резервы. Мы следим за прогнозами Кыргызгидромета, но в любом случае нельзя полагаться только на них. Надо работать", - заявил замминистра сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Жаныбек Керималиев.

На балансе Департамента водного хозяйства и мелиорации Минсельхоза имеется 33 водохранилища, общий объем которых составляет 1,6 миллиарда кубометров.

Надежды энергетиков Токтогульская ГЭС - крупнейшая станция и энергетический хребет страны. Она вырабатывает 40 процентов электроэнергии в республике. Прохождение отопительного периода целиком зависит от объема воды в Токтогулке. Именно в целях экономии заветных кубометров в 2008 году вводили веерные отключения, а в 2014-2015-х импортировали электроэнергию. $(document).ready(function(){ if (typeof tnsVideosCounter == 'object') { tnsVideosCounter['1030384614'] = { 'sourceId' : '1', 'tnsTypes' : [ 'rian_stories-', 'rian_' ] }; } }); $(document).ready(function(){ if (typeof gaVideosCounter == 'object') { gaVideosCounter['1030384614'] = 'Subject'; } }); © Sputnik / Акылбек Батырбеков Токтогульская ГЭС — взгляд сверху и изнутри

Потому-то данные об объемах воды в Токтогульском водохранилище - особенно ближе к зиме - пользуются большой популярностью у населения наряду с курсом валюты и стоимостью ГСМ.

Сегодня в Токтогулке 14,6 миллиарда кубометров воды. Как пояснил генеральный директор ОАО "Электрические станции" Таалайбек Толубаев, объемы ее использования зависят от степени "морозности" зимы.

"В среднем, чтобы нормально пройти отопительный сезон, к 1 октября необходимо накопить 17 миллиардов. Этого можно достичь при водности в 100 процентов", - сообщил Толубаев.

В Национальном энергохолдинге (преемник Министерства энергетики) рассказали о планах по наполнению Токтогулки.

"При приточности не менее 115 процентов от средне-многолетней нормы планируется накопить объем до 19,5 миллиарда кубометров. Чтобы гарантированно избежать импорта, необходимо как минимум 15 миллиардов, то есть все зависит от притока", - объяснили в пресс-службе энергохолдинга.

МЧС не боится селя и паводков, но готовится к худшему Безусловно, отсутствие засухи положительно сказывается на энергетике и экономике, но права народная пословица, которая утверждает, что "слишком много хорошего - тоже плохо". Повышенное количество осадков грозит селевыми потоками и паводками.

Однако, как сообщил начальник Центра управления кризисными ситуациями МЧС Мухаммед Сваров, это правило работает лишь при определенных обстоятельствах. Даже двукратное превышение уровня "дождливости" не приводит к потопам - ЧП вероятны, только если за день-два выпала месячная норма осадков.

"Если норма превышена, но распределена равномерно, тоже ничего страшного. Однако готовность наших подразделений рассчитана на максимальный уровень угрозы. Мы всегда готовимся к худшему. Это отражено в учениях, разъяснительной работе с населением и других мероприятиях", - рассказал Сваров.

Не надо расслабляться Бывший министр энергетики Кубанычбек Турдубаев уверен, что, несмотря на утешительные прогнозы и хорошие объемы накопления водных запасов, расслабляться нельзя. Он напомнил, что следует постоянно работать над сокращением потребления воды и экономией электроэнергии и стремиться к тому, чтобы водохранилище было полным - 19,5 миллиарда кубометров.

Энергетика должна быть экономной Заслуженный энергетик Киргизской ССР Калый Рахимов считает надежды Национального энергохолдинга на максимальное заполнение водохранилища слишком оптимистичными.

"Думаю, показателя в 19,5 миллиарда кубометров достичь не удастся. Скорее всего, будет 18-19 миллиардов", - заявил он.

Рахимов также напоминает, что, сколько бы воды ни удалось накопить, к ней всегда надо относиться бережно. Опыт показывает, что многоводный год легко может смениться маловодным, добавил энергетик.

Как менялся уровень воды в Токтогульском водохранилище с 1982-го по 2016 год.

Объем водохранилища - 19,5 миллиарда кубометров. Строительство было завершено в середине 1970-х годов. Заполнение началось в 1973 году.

Как менялся уровень воды в Орто-Токойском водохранилище с 1982-го по 2016 год.

Водохранилище находится на границе Нарынской и Иссык-Кульской областей. Объем - 470 миллионов кубометров. Строительство было завершено в 1960 году. Вода из Орто-Токоя используется для орошения земель не только в Кыргызстане, но и в Казахстане.