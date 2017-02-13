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Правительство: свидетельство ЕАЭС на регистрацию авто выдается в Бишкеке, а не в Алматы

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/pravit...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409757-ru.html

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13 февраля 2017, 15:19       Комментарии

Согласно техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 года, страны-участницы интеграционного объединения обязаны принять меры по сертификации транспортных средств, ввозимых на территорию ЕАЭС из третьих стран, сообщает пресс-служба правительства.
Напомним, с 12 февраля Кыргызстан во исполнение своих обязательств в ЕАЭС вводит дополнительные правила при регистрации транспортных средств, утвержденных постановлением правительства, для автотранспорта, ввезенного в КР из государств, не являющихся членами Евразийского экономического союза.
"Проект данного постановления согласован со всеми заинтересованными сторонами, прошел общественное обсуждение с бизнес-сообществом и процедуру согласования с министерствами и ведомствами. Согласно этим правилам, регистрация транспортных средств в системе ГРС производится при наличии документа, выдаваемого испытательными лабораториями (диагностическими центрами), включенными в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) ЕАЭС (свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства)", – говорится в сообщении.
На сегодня Кыргызский центр аккредитации при Министерстве экономики КР (КЦА) имеет достаточное количество бланков свидетельств о безопасности конструкции транспортных средств и технически готов выдавать бланки аккредитованным испытательным лабораториям. Также в настоящее время КЦА осуществляет аккредитацию испытательной лаборатории, которая будет завершена в течение одного месяца, согласно заключенным контрактам с России и Казахстана. Лаборатория будет внесена в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) ЕАЭС. Испытательные лаборатории будут функционировать в Бишкеке, а также в других регионах республики.
В настоящее время в связи с дооснащением оборудованием лабораторий, Департамент регистрации транспортных средств и водительского состава с 12 февраля вводит временную регистрацию транспортных средств с выдачей временных номерных знаков.
Вместе с тем сообщаем, что по данным ГТС физическими лицами в 2014 году завезено 106 тыс. 770 автомобилей, в 2015 году – 2 тыс. 282 автомобилей. А в 2016 году завезено всего лишь 200 автомобилей. Таким образом, наибольшее количество автотранспорта на территорию республики было завезено вне условиях присоединения страны к ЕАЭС.
Правительство напоминает нормы действующего законодательства Кыргызской Республики:
Согласно Закону "О дорожном движении в Кыргызской Республике", статье 24 "Условия регистрации и учета автомототранспортных средств":
— Юридические лица и граждане КР обязаны регистрировать (перерегистрировать) принадлежащие им автомототранспортные средства независимо от их технического состояния в течение 5 суток с момента приобретения (получения) или возникновения обязательств, влекущих перерегистрацию автомототранспортных средств. Согласно постановлению правительства "Об Утверждении правил регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним в ГРС":
— Собственники транспортных средств, либо лица, от имени собственников пользующиеся и (или) распоряжающиеся транспортными средствами на основании доверенности, обязаны зарегистрировать их или изменить регистрационные данные в течение срока действия регистрационного знака "Транзит" или в течение 5 суток после приобретения, таможенного оформления, замены номерных агрегатов или возникновения иных обстоятельств, потребовавших изменения регистрационных данных, а также снять их с учета по месту регистрации перед прекращением права собственности либо в случаях изменения места регистрации. При этом согласно статье 224-1 "Нарушение владельцами правил регистрации наземных транспортных средств" Кодекса об административной ответственности:
— Несоблюдение правил регистрации и несвоевременная постановка на учет наземных транспортных средств — влекут наложение административного штрафа на граждан — в размере десяти, на должностных лиц — в размере двадцати расчетных показателей.
Исходя из этого лица, которые ввезли на территорию КР автотранспорт, обязаны были в установленном законодательством порядке в течение 5 дней поставить на учет в системе ГРС автотранспортные средства, не зависимо от участия страны в интеграционных объединениях.
Аппарат правительства отмечает, что процесс прохождения регистрации и перерегистрации автомобильного транспорта регулируется Министерством экономики и ГРС. Свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства будут выдаваться в Бишкеке, и других регионах республики, а не в Алматы.
Напомним, по словам директора авторынка "Риом", случился "бардак" из-за этого постановления в пункте госрегистра. Владельцы новых авто пытаются успеть зарегистрировать свои транспортные средства.

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