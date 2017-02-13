Глава Департамента здравоохранения запугивает и шантажирует, жалуются лечебные учреждения Бишкека

13 февраля 2017, 15:23 Комментарии

Депутат Айсулуу Мамашова ("Ата Мекен") в ходе заседания комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению сообщила, что руководители лечебных учреждений Бишкека просят рассмотреть соответствие занимаемой должности главы Департамента здравоохранения Кубанычбека Кулбатырова.

По ее словам, они просят дать оценку его действиям и определить меру ответственности.

"Под его руководством сложилась тяжелая моральная психологическая обстановка, связанная с его некомпетентностью, фальсификацией документов, распространением сведений, порочащих должностных лиц. Он использует тактику запугивания, шантажа, морального давления. Он очень уверен в своей безнаказанности, так как его поддерживает министр здравоохранения Талантбек Батыралиев, а также вице мэр Айгуль Рыскулова", − зачитала обращение депутат.

По ее словам, в течение года глава департамента заключил порядка 600 краткосрочных трудовых договоров с руководителями 47 лечебно-профилактических организаций, их заместителями и главными бухгалтерами. Были нарушены трудовое законодательство и нормы конституционного права, о чем имеется юридическое заключение и предупреждение Федерации профсоюзов.

Она добавила, что Кулбатыров нарушил законодательство при проведении тендеров. Депутат предложила членам комитета образовать комиссию по деятельности департамента.

В свою очередь министр здравоохранения Талантбек

Батыралиев отметил, что не согласен с заявлениями в его адрес. По его словам, ведомство также намерено проверить работу департамента.

В результате обсуждения комитет решил создать комиссию.