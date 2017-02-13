В Бишкеке задержан подозреваемый в убийстве

13 февраля 2017, 15:30 Комментарии

22 января в дежурную часть ГОМ №8 УВД Первомайского района Бишкека поступило сообщение по факту обнаружения трупа, неизвестного мужчины азиатской национальности в возрасте 44-45 лет, с признаками насильственной смерти, сообщает пресс-служба ГУВД.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

"В ходе осмотра трупа, в правом кармане куртки обнаружен паспорт на имя 44-летнего Т.Э., уроженца Джалал-Абадской области, временно проживающего на съемной квартире с начала декабря месяца 2016 года. По данному факту 7 февраля сотрудниками уголовного розыска установлена личность подозреваемого. Накануне в ходе оперативно-разыскных мероприятий в Джалал-Абаде задержан местный житель, 45-летний Н.С., который скрывался в доме у матери. Он дал признательные показания", – говорится в сообщении.