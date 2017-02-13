Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4436 (-0.0029) 
Евро: 73.8880 (-0.4163) 
Золото: 39.41 $/гр (-0.51) 
Серебро: 0.57 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно 
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В 2016 году были зафиксированы самые высокие показатели на рынке ценных бумагВ 2016 году были зафиксированы самые высокие показатели на рынке ценных бумагГлава Департамента здравоохранения запугивает и шантажирует, жалуются лечебные учреждения БишкекаГлава Департамента здравоохранения запугивает и шантажирует, жалуются лечебные учреждения Бишкека

В Бишкеке задержан подозреваемый в убийстве

Источник:
http://knews.kg/2017/02/v-bish...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409755-ru.html

Похожие новости

Подозреваемый в убийстве в Бишкеке прятался в Джалал-Абаде

В Бишкеке состоится фестиваль творчества групп самопомощи пожилых людей "Вдохновение золотого возраста"

Глава Департамента здравоохранения запугивает и шантажирует, жалуются лечебные учреждения Бишкека

Правительство: свидетельство ЕАЭС на регистрацию авто выдается в Бишкеке, а не в Алматы

"Кубок Кыргызской Федерации" по снукеру в Бишкеке

13 февраля 2017, 15:30       Комментарии

22 января в дежурную часть ГОМ №8 УВД Первомайского района Бишкека поступило сообщение по факту обнаружения трупа, неизвестного мужчины азиатской национальности в возрасте 44-45 лет, с признаками насильственной смерти, сообщает пресс-служба ГУВД.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.
"В ходе осмотра трупа, в правом кармане куртки обнаружен паспорт на имя 44-летнего Т.Э., уроженца Джалал-Абадской области, временно проживающего на съемной квартире с начала декабря месяца 2016 года. По данному факту 7 февраля сотрудниками уголовного розыска установлена личность подозреваемого. Накануне в ходе оперативно-разыскных мероприятий в Джалал-Абаде задержан местный житель, 45-летний Н.С., который скрывался в доме у матери. Он дал признательные показания", – говорится в сообщении.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум