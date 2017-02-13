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В 2016 году были зафиксированы самые высокие показатели на рынке ценных бумаг

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/v-2016...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409754-ru.html

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13 февраля 2017, 15:33       Комментарии

Статистика рынка ценных бумаг показала, что в 2016 году были зафиксированы самые высокие показатели. Об этом на расширенном заседании исполнительного совета Госфиннадзора сказал заместитель председатель Госфиннадзора Марат Пирназаров.
По его словам, в 2016 году было проведено 84 эмиссии ценных бумаг на общую сумму 18 млрд 152 млн 83 тыс. 431 сом.
"Кроме того, было осуществлено 5 выпусков облигаций на сумму 2 млрд 65,25 млн сомов. Количество заключенных сделок с ценными бумагами за отчетный период составило 3 тыс. 903, что на 4,9% больше чем в 2015 году", − проинформировал Пирназаров.
Объем биржевых сделок на вторичном рынке ценных бумаг, характеризующий изменение в структуре собственников, составил 1 млрд 942 млн 748 тыс. сомов (или на 19,5% от общего объема биржевых торгов).
"Объем биржевых сделок на первичном рынке, за счет которого происходит привлечение финансовых ресурсов или перераспределение инвестиционного капитала, составил 8 млрд 26 млн 607,7 тыс. сомов (или 80,5% от общего объема биржевых торгов)", − добавил зампредседателя Госфиннадзора.
Добавим, по состоянию на 31 декабря 2016 года количество эмитентов, прошедших листинг, составило 26, что на 3 эмитента больше аналогичного периода 2015 года.

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