В 2016 году были зафиксированы самые высокие показатели на рынке ценных бумаг

13 февраля 2017, 15:33 Комментарии

Статистика рынка ценных бумаг показала, что в 2016 году были зафиксированы самые высокие показатели. Об этом на расширенном заседании исполнительного совета Госфиннадзора сказал заместитель председатель Госфиннадзора Марат Пирназаров.

По его словам, в 2016 году было проведено 84 эмиссии ценных бумаг на общую сумму 18 млрд 152 млн 83 тыс. 431 сом.

"Кроме того, было осуществлено 5 выпусков облигаций на сумму 2 млрд 65,25 млн сомов. Количество заключенных сделок с ценными бумагами за отчетный период составило 3 тыс. 903, что на 4,9% больше чем в 2015 году", − проинформировал Пирназаров.

Объем биржевых сделок на вторичном рынке ценных бумаг, характеризующий изменение в структуре собственников, составил 1 млрд 942 млн 748 тыс. сомов (или на 19,5% от общего объема биржевых торгов).

"Объем биржевых сделок на первичном рынке, за счет которого происходит привлечение финансовых ресурсов или перераспределение инвестиционного капитала, составил 8 млрд 26 млн 607,7 тыс. сомов (или 80,5% от общего объема биржевых торгов)", − добавил зампредседателя Госфиннадзора.

Добавим, по состоянию на 31 декабря 2016 года количество эмитентов, прошедших листинг, составило 26, что на 3 эмитента больше аналогичного периода 2015 года.