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Врачи просят ЖК разобраться с директором департамента здравоохранения

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355314_vr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409753-ru.html

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13 февраля 2017, 15:07       Комментарии

Сегодня, 13 февраля, на заседании парламентского комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению депутат от фракции "Ата Мекен" Айсулуу Мамашова зачитала обращение врачей, где сообщается о многочисленных нарушениях в департаменте здравоохранения.
Так, в документе указывается о сложившейся тяжелой ситуации в данном ведомстве. В частности, со стороны руководства замечена фальсификация документов.
"Директор департамента прибегает к противоправным действиям, идет на шантаж врачей. Он уверен в своей безнаказанности, поскольку прикрывают его высокопоставленные люди в лице министра Талантбека Батыралиева и вице-мэра Айгуль Рыскуловой. В 2012 году с врачами был заключен долгосрочный договор сроками в шесть, четыре года, последний договор на два месяца. Одни из лучших руководителей лечебно-профилактических организаций были переведены в другие учреждения для того, чтобы его приближенные заняли эти места. Кроме того, были нарушения по тендерам по закупке машин скорой помощи. Поставщик был убыточной организацией, что противоречит законодательству", - зачитала Мамашова.
На это заявление министр здравоохранения Талантбек Батыралиев ответил, что рассмотрит данное обращение и создаст комиссию.
Нардеп также намерена создать депутатскую комиссию по проверке данного заявления.

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