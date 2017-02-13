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Депутатская комиссия проверит деятельность департамента здравоохранения

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355318_de...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409750-ru.html

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13 февраля 2017, 15:14       Комментарии

Сегодня, 13 февраля, на заседании парламентского комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению депутаты создали рабочую группу по проверке деятельности департамента здравоохранения Бишкека.
Комиссия проверит обращение врачей к парламентариям о нарушении законодательства со стороны директора ведомства. 
Отметим, ранее депутат от фракции "Ата Мекен" Айсулуу Мамашова заявила о том, что к ней поступило обращение о всяческих нарушениях со стороны директора департамента. В частности, в документе сообщалось, что в отношении врачей и глав лечебных учреждений идут гонения со стороны руководства ведомства.

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