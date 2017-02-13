Текебаев заявил об имуществе президента на Кипре — Атамбаев поручил проверить

13 февраля 2017, 15:07 Комментарии

БИШКЕК, 13 фев - Sputnik. Алмазбек Атамбаев поручил Генеральной прокуратуре провести проверку по заявлению депутата Омурбека Текебаев об имуществе главы государства на Кипре, сообщила пресс-служба президента.

По информации пресс-службы, некоторые СМИ опубликовали заявление лидера фракции "Ата Мекен" о том, что он якобы "нашел" на Кипре материалы, касающиеся имущества президента.

Генпрокуратуре поручено принять все предусмотренные законодательством меры и проинформировать о них общественность и главу государства.