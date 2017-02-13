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Текебаев заявил об имуществе президента на Кипре — Атамбаев поручил проверить

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/politics...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409748-ru.html

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Атамбаев: Мне нечего скрывать на Кипре. Генпрокуратура проводит проверку

13 февраля 2017, 15:07       Комментарии

БИШКЕК, 13 фев - Sputnik. Алмазбек Атамбаев поручил Генеральной прокуратуре провести проверку по заявлению депутата Омурбека Текебаев об имуществе главы государства на Кипре, сообщила пресс-служба президента.
По информации пресс-службы, некоторые СМИ опубликовали заявление лидера фракции "Ата Мекен" о том, что он якобы "нашел" на Кипре материалы, касающиеся имущества президента.
Генпрокуратуре поручено принять все предусмотренные законодательством меры и проинформировать о них общественность и главу государства.

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