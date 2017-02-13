Терминалы не принимают новые сомы — читатель

13 февраля 2017, 15:19 Комментарии

БИШКЕК, 13 фев - Sputnik. Новые купюры, выпущенные Национальным банком КР, не принимаются платежными терминалами в Бишкеке, сообщил читатель, приславший на WhatsApp-канал Sputnik Кыргызстан видео, запечатлевшее, как терминал "выплевывает" 200-сомовую банкноту.

$(document).ready(function(){ if (typeof tnsVideosCounter == 'object') { tnsVideosCounter['1031734552'] = { 'sourceId' : '1', 'tnsTypes' : [ 'rian_stories-', 'rian_' ] }; } }); $(document).ready(function(){ if (typeof gaVideosCounter == 'object') { gaVideosCounter['1031734552'] = 'Subject'; } }); © Видео / очевидца, отправленное по Whats App-каналуТерминалы не принимают новые сомы — читатель С 1 января Нацбанк КР выпустил в обращение модифицированные купюры номиналом 200, 500 и 1 000 сомов.

"Так и не смог закинуть деньги на баланс своего телефона, потому что с собой была только новая 200-сомовая купюра. Пришлось просить продавца в магазине поменять мне новые деньги на старые", - сообщил читатель.

В ОсОО "Мобильник", которому принадлежит значительная часть столичных терминалов, подтвердили, что новые банкноты техника еще "не знает".

"Наши купюроприемники пока не прошиты соответствующим образом. Мы хотели сделать это заранее, обратились в Нацбанк до Нового года, но нам выдали только копии банкнот, на которых была надпись "образец". С этой надписью невозможно настроить программу. Нам пришлось ждать января, и только после официального выпуска новых купюр в обращение мы смогли отправить их изготовителям терминалов", - объяснил заместитель председателя правления ОсОО "Мобильник" Эрнест Абышкаев.

Он добавил, что программа, разработанная под новые купюры, будет готова примерно через полтора месяца.

В Национальном банке КР пока не прокомментировали сложившуюся ситуацию. Sputnik Кыргызстан направил в ведомство официальный запрос.

Какой получилась новая 200-сомовая купюра, читайте в материале Sputnik Кыргызстан>>