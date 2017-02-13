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Депутат возмущен бюрократией правительства: Звонишь министрам в срочном порядке, трубку не берутДепутат возмущен бюрократией правительства: Звонишь министрам в срочном порядке, трубку не берут

Терминалы не принимают новые сомы — читатель

 

Фотографии: sputnik.kg

 

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409747-ru.html

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Депутаты заинтересовались владельцами таможенных терминалов в Кыргызстане

13 февраля 2017, 15:19       Комментарии

БИШКЕК, 13 фев - Sputnik. Новые купюры, выпущенные Национальным банком КР, не принимаются платежными терминалами в Бишкеке, сообщил читатель, приславший на WhatsApp-канал Sputnik Кыргызстан видео, запечатлевшее, как терминал "выплевывает" 200-сомовую банкноту.
$(document).ready(function(){ if (typeof tnsVideosCounter == 'object') { tnsVideosCounter['1031734552'] = { 'sourceId' : '1', 'tnsTypes' : [ 'rian_stories-', 'rian_' ] }; } }); $(document).ready(function(){ if (typeof gaVideosCounter == 'object') { gaVideosCounter['1031734552'] = 'Subject'; } }); © Видео / очевидца, отправленное по Whats App-каналуТерминалы не принимают новые сомы — читатель С 1 января Нацбанк КР выпустил в обращение модифицированные купюры номиналом 200, 500 и 1 000 сомов.
"Так и не смог закинуть деньги на баланс своего телефона, потому что с собой была только новая 200-сомовая купюра. Пришлось просить продавца в магазине поменять мне новые деньги на старые", - сообщил читатель.
В ОсОО "Мобильник", которому принадлежит значительная часть столичных терминалов, подтвердили, что новые банкноты техника еще "не знает".
"Наши купюроприемники пока не прошиты соответствующим образом. Мы хотели сделать это заранее, обратились в Нацбанк до Нового года, но нам выдали только копии банкнот, на которых была надпись "образец". С этой надписью невозможно настроить программу. Нам пришлось ждать января, и только после официального выпуска новых купюр в обращение мы смогли отправить их изготовителям терминалов", - объяснил заместитель председателя правления ОсОО "Мобильник" Эрнест Абышкаев.
Он добавил, что программа, разработанная под новые купюры, будет готова примерно через полтора месяца.
В Национальном банке КР пока не прокомментировали сложившуюся ситуацию. Sputnik Кыргызстан направил в ведомство официальный запрос.
Какой получилась новая 200-сомовая купюра, читайте в материале Sputnik Кыргызстан>>

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