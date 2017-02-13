А.Атамбаев поздравил Г.Бердымухамедова с переизбранием на пост президента Туркменистана

13 февраля 2017, 14:59 Комментарии

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев поздравил Гурбангулы Бердымухамедова с переизбранием на пост президента Туркменистана. Об этом сообщила пресс-служба президента.

"Сегодня народ Туркменистана вновь подтвердил свое особое доверие к Вам и намеченному вами курсу по достижению созидательного политического и социально-экономического развития государства. Выражаю уверенность в том, что отношения дружбы и взаимовыгодное сотрудничество между Кыргызстаном и Туркменистаном будут и дальше динамично развиваться в интересах наших народов", - отмечено в поздравительной телеграмме главы государства.

А.Атамбаев пожелал избранному президенту Г.Бердымухамедову крепкого здоровья, счастья, благополучия и больших успехов в ответственной государственной деятельности, а братскому народу Туркменистана - мира и процветания.