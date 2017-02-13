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А.Атамбаев поздравил Ф.-В. Штайнмайера с избранием на пост федерального президента ФРГ

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409745-ru.html

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13 февраля 2017, 15:03       Комментарии

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев поздравил Франка-Вальтера Штайнмайера с избранием на пост Федерального президента Федеративной Республики Германия. Об этом сообщила пресс-служба президента.
В поздравительной телеграмме глава государства отметил, что Кыргызстан высоко ценит личный вклад Франка-Вальтера Штайнмайера в успешное развитие кыргызско-германского сотрудничества, в том числе в рамках стратегии Европейского Союза по Центральной Азии, инициированной им в 2007 году.
"Надеюсь, что достигнутый высокий уровень сотрудничества между Кыргызстаном и Германией будет в дальнейшем развиваться и укрепляться во благо наших народов. Подтверждаю глубокую заинтересованность Кыргызской Республики в дальнейшем расширении взаимовыгодного кыргызско-германского сотрудничества", - отмечено в поздравительной телеграмме.
Пользуясь случаем, Алмазбек Атамбаев пригласил Франка-Вальтера Штайнмайера посетить Кыргызстан с официальным визитом в любое удобное время.
А.Атамбаев пожелал избранному президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру доброго здоровья и дальнейших успехов в государственной деятельности, а дружественному народу Германии - мира и процветания.

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