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Депутат возмущен бюрократией правительства: Звонишь министрам в срочном порядке, трубку не берут

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409744-ru.html

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13 февраля 2017, 15:12       Комментарии

Депутат Жогорку Кенеша Алмазбек Токторов ("Кыргызстан") возмущен бюрократией правительства. Об этом он сказал 13 февраля на заседании Комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению.
По его словам, правительство нарушает сроки при подготовке заключения по законопроектам.
"Когда звонишь министрам в срочном порядке, трубку не берут. Нам обязательно в письменной форме обращаться? Обязательно должны быть волокита и бюрократия? Я месяц не могу найти руководителя Аппарата правительства. Пишу, чтобы он вышел на связь", - заявил парламентарий.

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