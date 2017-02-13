Депутат возмущен бюрократией правительства: Звонишь министрам в срочном порядке, трубку не берут

13 февраля 2017, 15:12 Комментарии

Депутат Жогорку Кенеша Алмазбек Токторов ("Кыргызстан") возмущен бюрократией правительства. Об этом он сказал 13 февраля на заседании Комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению.

По его словам, правительство нарушает сроки при подготовке заключения по законопроектам.

"Когда звонишь министрам в срочном порядке, трубку не берут. Нам обязательно в письменной форме обращаться? Обязательно должны быть волокита и бюрократия? Я месяц не могу найти руководителя Аппарата правительства. Пишу, чтобы он вышел на связь", - заявил парламентарий.