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Мошенники, под видом работников российской комиссии, украли у пенсионеров почти 1 млн сомов

Источник:
http://knews.kg/2017/02/moshen...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409743-ru.html

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13 февраля 2017, 14:50       Комментарии

Мошенники грабили пенсионеров, представившись сотрудниками российской комиссии, сообщает пресс-служба ГУВД.
В УВД Октябрьского района Бишкека 26 января с заявлением обратилась М.Ч., 1934 года рождения, с просьбой принять меры в отношении неизвестной женщины в возрасте 30-35 лет и неизвестного мужчины азиатской национальности 30-35 лет.
"Мошенники, находясь возле дома в 4 микрорайоне, представившись представителями российской комиссии по выявлению пенсионеров для оказания материальной помощи от имени президента Владимира Путина, войдя в доверие, завладели денежными средствами в размере 939 тыс. 39 сомов. Возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество" УК КР", – говорится в сообщении.
По подозрению в мошенничестве задержаны: В.М., 1980 года рождения, уроженка Узбекистана; В.Л., 1975 года рождения; Н.К. уулу, 1991 года рождения; Ш.М., 1990 года рождения, уроженец Узбекистана; Т.Т., 1959 года рождения, уроженка Узбекистана; А.М., 1982 года рождения, уроженец Узбекистана; Н.М., 1981 года рождения; А.Т., 1972 года рождения.
В настоящее время проводятся неотложные обыски в домах, где проживали задержанные, с целью изъятия вещественных доказательств. Подозреваемые водворены в ИВС ГУВД г.Бишкек. Они также отрабатываются на причастность к совершению других аналогичных преступлений на территории Бишкека. Так, вышеуказанные лица уже дали признательные показания по 5 аналогичным фактам", – говорится в сообщении.
Граждан, пострадавших от действий задержанных, милиция просит обращаться в УВД Октябрьского района по телефона: 0772 18 0809 и 0553 888885.

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