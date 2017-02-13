Мошенники, под видом работников российской комиссии, украли у пенсионеров почти 1 млн сомов

13 февраля 2017, 14:50 Комментарии

Мошенники грабили пенсионеров, представившись сотрудниками российской комиссии, сообщает пресс-служба ГУВД.

В УВД Октябрьского района Бишкека 26 января с заявлением обратилась М.Ч., 1934 года рождения, с просьбой принять меры в отношении неизвестной женщины в возрасте 30-35 лет и неизвестного мужчины азиатской национальности 30-35 лет.

"Мошенники, находясь возле дома в 4 микрорайоне, представившись представителями российской комиссии по выявлению пенсионеров для оказания материальной помощи от имени президента Владимира Путина, войдя в доверие, завладели денежными средствами в размере 939 тыс. 39 сомов. Возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество" УК КР", – говорится в сообщении.

По подозрению в мошенничестве задержаны: В.М., 1980 года рождения, уроженка Узбекистана; В.Л., 1975 года рождения; Н.К. уулу, 1991 года рождения; Ш.М., 1990 года рождения, уроженец Узбекистана; Т.Т., 1959 года рождения, уроженка Узбекистана; А.М., 1982 года рождения, уроженец Узбекистана; Н.М., 1981 года рождения; А.Т., 1972 года рождения.

В настоящее время проводятся неотложные обыски в домах, где проживали задержанные, с целью изъятия вещественных доказательств. Подозреваемые водворены в ИВС ГУВД г.Бишкек. Они также отрабатываются на причастность к совершению других аналогичных преступлений на территории Бишкека. Так, вышеуказанные лица уже дали признательные показания по 5 аналогичным фактам", – говорится в сообщении.

Граждан, пострадавших от действий задержанных, милиция просит обращаться в УВД Октябрьского района по телефона: 0772 18 0809 и 0553 888885.