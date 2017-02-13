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Комитет ЖК одобрил запрет курения в кафе и ресторанах

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/komite...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409742-ru.html

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13 февраля 2017, 14:58       Комментарии

Комитет по социальным вопросам, образованию, культуре, науке и здравоохранению в первом чтении без обсуждений одобрил законопроект, согласно которому вводится запрет на курение в местах общественного питания.
Как отметил инициатор законопроекта Дастан Бекешев (СДПК), согласно поправкам курить разрешается в специально оборудованных кабинках.
Кроме этого, вводится норма, согласно которой цена на сигареты не должна быть ниже 40 сомов. За реализацию сигарет ниже данной суммы будет налагаться штраф.

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