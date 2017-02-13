Комитет ЖК одобрил запрет курения в кафе и ресторанах

13 февраля 2017, 14:58 Комментарии

Комитет по социальным вопросам, образованию, культуре, науке и здравоохранению в первом чтении без обсуждений одобрил законопроект, согласно которому вводится запрет на курение в местах общественного питания.

Как отметил инициатор законопроекта Дастан Бекешев (СДПК), согласно поправкам курить разрешается в специально оборудованных кабинках.

Кроме этого, вводится норма, согласно которой цена на сигареты не должна быть ниже 40 сомов. За реализацию сигарет ниже данной суммы будет налагаться штраф.