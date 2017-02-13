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В Иссык-кульской области обсудили перспективы развития кластера "Одно село - один продукт"В Иссык-кульской области обсудили перспективы развития кластера "Одно село - один продукт"А.Атамбаев поздравил Г.Бердымухамедова с переизбранием на пост президента ТуркменистанаА.Атамбаев поздравил Г.Бердымухамедова с переизбранием на пост президента Туркменистана

Алмазбек Атамбаев поздравил Бердымухамедова с переизбранием президентом Туркменистана

Источник:
http://knews.kg/2017/02/almazb...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409741-ru.html

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Алмазбек Атамбаев поздравил Гурбангулы Бердымухамедова с переизбранием на пост Президента Туркменистана

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13 февраля 2017, 15:01       Комментарии

Алмазбек Атамбаев поздравил Гурбангулы Бердымухамедова с переизбранием на пост президента Туркменистана, сообщает пресс-служба главы государства.
"Сегодня народ Туркменистана вновь подтвердил свое особое доверие к Вам и намеченному Вами курсу по достижению созидательного политического и социально-экономического развития государства. Выражаю уверенность в том, что отношения дружбы и взаимовыгодное сотрудничество между Кыргызской Республикой и Туркменистаном будут и дальше динамично развиваться в интересах наших народов", – отмечено в поздравительной телеграмме.
Алмазбек Атамбаев пожелал Бердымухамедову крепкого здоровья, счастья, благополучия и больших успехов в ответственной государственной деятельности, а братскому народу Туркменистана – мира и процветания.
Напомним, Бердымухамедов переизбран на третий срок, получив 97,69% голосов на выборах, прошедших 12 февраля. Кроме Бердымухамедова в выборах участвовали еще восемь кандидатов. Явка избирателей, по данным Центральной избирательной комиссии, превысила 97%.

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