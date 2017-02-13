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"Кубок Кыргызской Федерации" по снукеру в Бишкеке

 

Фотографии: kabar.kg

           

Источник:
http://kabar.kg/news/kubok-kyr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409739-ru.html

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13 февраля 2017, 14:47       Комментарии

Бишкек, 13 февраля /Роман Гайнанов – Кабар/. В Бишкеке сегодня в рамках чемпионата по снукеру на "Кубок Кыргызской Федерации" проходят полуфинальные и финальный матчи.
По словам президента Федерации снукера КР Константина Коробова, приглашаются все желающие посмотреть упорную борьбу за призовой фонд сильнейших снукеристов Кыргызстана. "Фаворитами турнира являются такие спортсмены, как Мухаммед Каримберди уулу (участник чемпионатов мира в Бельгии и Катаре), чемпион республики этого года Калысхан Сагыналиев и юный вундеркинд Сыймык Ураимов. Все они кандидаты в мастера спорта. По результатам данного турнира будут определены участники чемпионата Азии до 21 года, который будет проходить в Индии в начале апреля", - отметил он.
Также в турнире приняли участие такие опытные снукеристы, как Кубанычбек Сагындыков, мастер спорта международного класса и первый чемпион республики по снукеру Эрмек Монолбаев.
Данный чемпионат организован Федерацией снукера совместно с Государственным агентством по спорту и физической культуре.

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