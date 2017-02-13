На Иссык-Куле обсудили развитие кластера "Недропользователи"

13 февраля 2017, 14:41 Комментарии

Бишкек, 13 февраля /Кабар/. На заседании Совета по развитию бизнеса и инвестициям при Полномочном представителе Правительства Кыргызской Республики в Иссык-Кульской области, где принимают активное участие представители органов местного самоуправления и представители бизнес-сообществ региона, обсудили развитие кластера "Недропользователи". Об этом сообщили в пресс-службе полпредства области.

Как отмечается, по мнению присутствующих, существует острая необходимость в использовании местных энергетических ресурсов во время осенне-зимнего периода, а именно каменного угля с месторождения Джергалан для ТЭЦ города Каракол и прилегающих районов с учетом того, что Каракольский ТЭЦ был построен с расчетом на высокую калорийность Джергаланского угля по сравнению с завозимым углем извне.

Предприниматели попросили оказать поддержку со стороны государства в виде рассмотрения горнодобывающих компаний на месторождении "Джергалан" как потенциальных поставщиков угля, что могло бы послужить импульсом для начала ведения работ, которые приведут к созданию рабочих мест и дальнейшему развитию рудника.

"В настоящее время становится актуальным вопрос развития работ на месторождении "Джергалан". На освоение месторождения сейчас выданы лицензии "Шахта-Джергалан" (центральный участок) и ОсОО "Дорго-Комур". Для обеспечения Каракольской ТЭЦ наиболее рационально обязательно применять наиболее калорийный Джергаланский уголь. Но при проведении тендеров на закупки не отдается предпочтение Джергаланским углям", - подчеркнул участник кластера Александр Баженов.

По итогам обсуждения было принято решение по созданию рабочей группы с участием всех заинтересованных сторон о внесении предложений на 2017-2018 отопительный сезон по использованию местного угля шахты Джергалан в ТЭЦ города Каракол и другие котельные города. Рабочей группе к следующему заседанию совета внести предложение по данному вопросу.

Руководителем рабочей группы был назначен заведующий отделом регионального развития Аппарата полномочного представителя Правительства КР Эркинбек Кененбаев.

Кроме этого, присутствующие подняли вопрос по установлению причин отсрочки запуска добычи на месторождениях олова и вольфрамовых руд "Трудовое" в Сарыджазе горнодобывающими фирмам ОсОО "Centpal Asian Tin Kompany" и ОсОО "Сарыджаз Минерал Майнинг Компани".

Присутствующие подчеркнули, что на сегодняшний день вышеуказанные фирмы ограничиваются лишь уплатой платежей за удержание лицензий. В связи с отсутствием работ местным профессиональным кадрам приходится выезжать за рубеж в поисках заработка.

"Несмотря на увеличившуюся за последние полтора года цену олова более чем на 30%, не обеспечивается освоение месторождения олова и вольфрамовых руд "Трудовое" в Сарыджазе. Лицензии на освоение выданы двум китайским фирмам ОсОО "Central Asian Tin Kompany" и ОсОО "Сарыджаз Минерал Майнинг Компани". Эти предприятия в работе ограничиваются лишь отчетами в Госагенство по геологии и уплатой платежей за удержание лицензий. Никаких реальных работ по развитию работ на месторождении не проводилось. Одновременно необходимо отметить, что по месторождению, разведанному еще в 80-е, уже не дважды начинались работы по добыче и переработке руд и в результате приостановки работ большое количество выработок фактически обрушено и без содержания ведет к потерям запасов. Одной из особенностей региона является наличие в регионе значительного количества профессиональных кадров для ведения подземных горных работ. В настоящее время этот потенциал вынужден выезжать в другие регионы Республики и в Российскую федерацию в поисках заработка, что в конечном итоге ведет к потере профессиональных кадров", - сказал секретарь Совета по развитию бизнеса и инвестициям при Полномочном представителе Правительства Кыргызской Республики в Иссык-Кульской области Айбек Шаршенбаев.