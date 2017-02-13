13 февраля 2017, 14:59 Комментарии

Бишкек, 13 февраля /Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев поздравил Гурбангулы Бердымухамедова с переизбранием на пост Президента Туркменистана. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата Президента КР.

"Сегодня народ Туркменистана вновь подтвердил свое особое доверие к Вам и намеченному Вами курсу по достижению созидательного политического и социально-экономического развития государства.

Выражаю уверенность в том, что отношения дружбы и взаимовыгодное сотрудничество между Кыргызской Республикой и Туркменистаном будут и дальше динамично развиваться в интересах наших народов", - отмечено в поздравительной телеграмме главы государства.

А.Атамбаев пожелал избранному Президенту Гурбангулы Бердымухамедову крепкого здоровья, счастья, благополучия и больших успехов в ответственной государственной деятельности, а братскому народу Туркменистана – мира и процветания.