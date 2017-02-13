В Иссык-кульской области обсудили перспективы развития кластера "Одно село - один продукт"

13 февраля 2017, 15:02 Комментарии

Бишкек, 13 февраля /Кабар/. На Иссык-Куле проходит заседание Совета по развитию бизнеса и инвестициям при Полномочном представителе Правительства Кыргызской Республики в Иссык-Кульской области, где принимают активное участие представители органов местного самоуправления и представители бизнес-сообществ региона. Об этом сообщили в пресс-службе полпредства области.

По их информации, секретарь Совета по развитию бизнеса и инвестициям Иссык-кульской области Айбек Шаршенбаев остановился на перспективе развития кластера "Одно село - один продукт", затронув ряд вопросов, решение которых обеспечит успех данного кластера.

По словам Назиры Эркинбековой, отсутствие мериносовой породы овец для получения высококачественной шерсти является барьером для производителей войлочных изделий для удовлетворения существующего спроса на зарубежных рынках.

"Для развития производства войлочных изделий с дальнейшим экспортом стоит вопрос в дефиците сырья и его качества во всем регионе. Есть острая необходимость скоординированных действий в этом направлении органов местного самоуправления и предпринимателей. В нашем регионе есть фермеры, которые занимаются разведением породистых овец, в том числе и мериноса, выявлением должны заняться органы МСУ", - подчеркнула она.

В ходе обсуждения данного вопроса лидеру кластера "ОСОП" Наргизе Эркинбековой и лидеру кластера "Национальные изделия и Сувениры" Кенже Токтосуновой было предложено в течение месяца скоординироваться и выработать документ (меморандум, контракт) по совместному сотрудничеству для более эффективного использования таких местных ресурсов, как шерсть.

По данным Совета по развитию бизнеса и инвестициям при Полномочном представителе Правительства Кыргызской Республики в Иссык-Кульской области, в регионе в сферу производства войлочных продукций и сувениров вовлечены более 2 тыс. жителей Иссык-Кульской области, из них 90% - это женщины.