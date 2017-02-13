"Келин на час", или Почему ревнуют настоящие невестки

13 февраля 2017, 14:40 Комментарии

В кыргызском обществе роль невесток (келин) очень важна - они практически незаменимы в повседневной жизни большой семьи. Невестки ведут домашнее хозяйство, воспитывают детей и, конечно, являются хранительницами семейного очага. Однако современные женщины все чаще берут на себя роль активных членов общества.

Журналист Гульдана Талантбекова побеседовала с руководителем службы "Келин на час" Индирой Темиркановой и ее сотрудницами. Она узнала, как воспринимают девушек, пришедших в чью-то семью "по работе", и что нужно, чтобы стать образцовой "келинкой".

- Индира, как вы пришли к созданию такой службы?

- Я просто сама почувствовала, что это необходимо. Поскольку много работала, мне не хватало времени помогать родным на семейных встречах и торжествах. Мечтала о помощнице... даже помощницах! А потом как-то поделилась этой мыслью с коллегами, и они поддержали идею: "Если откроешь такую службу, будем первыми клиентами".

Работу мы начали в августе. Услуги пользуются спросом - в городе много тех, кому не хватает времени на домашние дела.

- Почему "Келин на час"? У вас действует ограничение по времени?

- Наши девушки не выступают в качестве официанток или уборщиц - они создают в доме у клиента атмосферу присутствия настоящей келинки. Конечно, мы были наслышаны о службе "Муж на час", и специально выбрали такое название, чтобы клиенты быстро нас запомнили. Многие действительно думают, что сотрудницы службы приходят только на час, хотя иногда они работают до 15 часов.

- А как к этой затее отнеслась ваша свекровь?

- Первое время я очень стеснялась говорить о службе родственникам. Но мама, по-моему, все правильно восприняла...

- Сколько у вас сотрудников и как распределяются финансы?

- В одной команде четыре человека, всего работают 20 человек. За пять часов получаем 7 000 сомов, которые делятся между поваром, официантом, посудомойкой, келинкой и администратором. Кроме того, мы платим водителям и пиар-менеджеру. Все расчеты производятся открыто, мы никого не обижаем.

- Парни у вас тоже работают?

- Парни были, но требований к ним предъявляется меньше. Например, вскипятить самовар, сварить мясо, разлить спиртное. Однако религиозные клиенты не хотят, чтобы их обслуживали парни, и требуют только девушек - от повара до официанта. Многие посмеиваются, узнав, что в службе келинок работают парни.

- Кто ваши клиенты?

- Осенью из-за большого количества тоев мы не анализировали, кто пользуется нашими услугами, а сейчас уже можем делать выводы: это люди, которые всегда очень заняты, и те, кто живет в достатке. Последние обращаются к нам для проведения не только больших торжеств, но и обычных семейных ужинов или встречи гостей.

- Какие требования к сотрудникам вы предъявляете?

- Трудно принимать в службу бывших официанток - они привыкли просто выполнять свою работу, а роль келинки предполагает и создание психологической атмосферы. Сначала, конечно, провожу собеседование, определяю характер... Нам нужны спокойные, терпеливые работники.

- Сколько домов вы можете обслужить за один день?

- Мы не выезжаем сразу после звонка. Сначала проводим встречу с клиентом, где оговариваем все моменты. В целом за день получается обслужить до четырех клиентов. Иногда, например, требуется только посудомойщица или повар.

При этом есть те, кто звонит просто так, "для интереса". Обычно очень много звонков в пятницу и выходные дни. В другие дни мы отдыхаем.

- А что делаете, если сотрудникам приходится работать сверх оговоренного времени?

- Ну вы же знаете, что у нас гости любят посидеть допоздна (смеется). Конечно, сотрудники нередко перерабатывают. Мы не требуем доплаты, но стараемся, чтобы таких случаев было поменьше.

Насыйкат Абдумомунова, администратор: Мы отвечаем за безопасность сотрудников, все контролируем. Наша работа - это взаимодействие с каждой командой и переговоры с клиентами. Если возникают разногласия, решаем их вместе.

- Гости ваших клиентов знают, что на самом деле вы не келинки, а сотрудники службы?

Махабат Курманбекова, "келинка": Они думают, что мы настоящие невестки, так как форма одежды у нас соответствующая - халат и платок. Клиенты стесняются говорить, что мы не келинки. Даже предупреждают: если кто-нибудь спросит, надо говорить, что мы или дальние родственники, или соседи.

- А претензии у клиентов бывают? Ну, например, чай не так налили, рюмки не так поставили...

- Некоторые люди всегда недовольны, как им ни угождай (смеется). Была одна эжешка, которая даже не скрывала своего недовольства, но при этом приглашала нас еще несколько раз. Просто у нее такой характер.

- Допустим, вы пришли к клиенту обслужить семейное торжество, а там бардак, будто бомба взорвалась. Ваши действия?

- Не поверите, но дом первого нашего клиента был именно таким. Хозяева дали задание по телефону, а сами уехали на "Дордой" за обновками. Дома нас встретили две маленькие дочки: "Родители сказали, чтобы вы готовились, они скоро подъедут".

Беспорядок был неимоверный, даже постели не заправлены. Мы пропылесосили, вымыли пол и собрали на стол. Хозяева были очень благодарны.

- А настоящие невестки не ревнуют?

- По сути, мы выполняем их работу. Конечно, недолюбливают. Было даже такое, что мы находили посуду или вещи, которые келинки не могли найти. Особенно ревнуют, когда разливаешь гостям чай, а они хвалят: "О, какая келинка хорошая. Супруга какого сына?".

Однажды мы встречали гостей из Казахстана, которые весь вечер хвалили: "Вот какие келинки у кыргызских братьев, пример с них надо брать".

Очень часто хозяева благословляют нас за работу и хотят заполучить в качестве настоящих невесток. Апашки даже стараются познакомить со своими сыновьями, номера телефонов просят. Конечно, мы не можем отказать старшим и даем номера, но, если звонят их сыновья, объясняем, что это только работа.

Индира Темирканова: Кажется, городские жители теряют связь со своими корнями. Многие даже простыми кыргызскими словами не могут изъясняться. А наши сотрудницы общаются с клиентами на "живом" кыргызском языке и соблюдают все традиции.

- Ну и стандартный вопрос: какие у вас планы на будущее?

- Весной планируем ввести новый вид услуг - выезд "келинок" на пикники или в места отдыха. Кроме того, хотим готовить еду непосредственно в службе: сейчас все угощения делают у клиента дома, а это не всегда удобно. Мечтаем сотрудничать с известными поварами, поднять уровень подготовки всех сотрудников, увеличить штат и дойти до самых "элитных" клиентов.