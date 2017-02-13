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В год от охотничьей деятельности поступает около 50 млн сомов

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355300_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-409732-ru.html

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13 февраля 2017, 14:03       Комментарии

В год от охотничьей деятельности поступает около 50 млн сомов. Об этом сегодня, 13 февраля, сообщил глава Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства КР Абдыкалык Рустамов на заседании по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию Жогорку Кенеша.
По его словам, из этих средств 35% поступает в бюджет Госагентства, 25% отправляют в местное самоуправление, где были застрелены дикие животные. Оставшиеся 40% идут на финансирование охотничьих хозяйств на местах.
"К ним поступают денежные средства, и как они расходуются, проверяет Финпол", - сказал он.
Отметим, сегодня комитет рассматривал проект Закона "О запрете охоты в КР" до 2025 года.

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